Berlusconi | ' Presto daremo un governo di centrodestra al Paese'

Berlusconi va da Mattarella : "Presto il centrodestra unito al governo" : Silvio Berlusconi - già proiettato alle prossime Europee - nei giorni scorsi è salito al Quirinale da Sergio Mattarella per un incontro riservato durante il quale non si sarebbe affatto parlato di scenari futuri di governo o di legislatura.A raccontare del colloquio sono fonti di Forza Italia, secondo cui il Cavaliere è certo che l'attuale esecutivo cadrà e che presto il centrodestra unito sarà a Palazzo Chigi. Difficile, secondo l'ex premier, ...

Berlusconi : 'Cinque Stelle inadeguati - credo che il governo cadrà presto' : "I risultati - ha proseguito Berlusconi - si stanno vedendo e sono risultati davvero preoccupanti". Ora, secondo il leader di Forza Italia, " la prospettiva è un incarico al Centrodestra che prevederà ...

Berlusconi : "Il governo cadrà presto. Poi mandato al centrodestra o voto" : 'Sono convinto che questo governo non potrà durare cinque anni' . Intervenendo al congresso nazionale dei giovani di Forza Italia a Roma, Silvio Berlusconi vede già all'orizzonte la fine dell'...

Silvio Berlusconi : 'Ho visto i sondaggi veri del M5S e presto...' : 'Ho visto i sondaggi veri del M5S , mi crede se le dico che inizieranno una caduta senza fine ?'. Così, secondo quanto riporta il Corsera , Silvio Berlusconi al presidente del Ppe Manfred Weber , che ...

Berlusconi spera presto la fine di questo governo : Berlusconi spera nella caduta del governo visto i problemi con l’EU “C’è tanta amarezza perché stiamo portando l’Italia in in una direzione che farà il male di tutti. Siamo già isolati in Ue quindi auspico la fine di questo governo il più presto possibile”. Lo afferma il leader di Fi silvio Berlusconi parlando a Laives a Bolzano. Forza Italia nel caso: le indiscrezioni sulla sua ultima scelta estrema Facce da ...

Berlusconi avverte : "Siamo alle comiche Lega-5s? Innaturali e cadranno presto" : Se l'Europa sparisse sarebbe un danno gravissimo per tutto il mondo'. Berlusconi affronta anche la questione dei rapporti con la Lega, alleata a Roma con i Cinque stelle e a Trento con Forza Italia. '...

Berlusconi : Salvini sta deludendo Nord - presto governo salterà : Milano, 5 ott., askanews, - 'È indispensabile rilanciare la coalizione di centrodestra' e 'la realtà ci porterà a poterlo fare, e spero presto'. Perchè 'non passerà molto tempo che gli imprenditori ...

Berlusconi : “Il reddito di cittadinanza distruggerà l’Italia. Spero che il governo cada presto” : "Il reddito di cittadinanza non credo sia una misura che possa portare all'eliminazione della povertà come dice chi la propone, ma soltanto un gran buco nero nel bilancio dello Stato. Sarà un disastro che spingerà molti a non cercare più un lavoro e molti che lavorano a lasciarlo", ha dichiarato Silvio Berlusconi nel corso di un vertice tenutosi a Palazzo Grazioli.Continua a leggere

Berlusconi dice che il centrodestra tornerà presto al governo : Ieri si è incontrato con Matteo Salvini e Giorgia Meloni e i tre si sono accordati per scegliere insieme i candidati alle prossime elezioni regionali The post Berlusconi dice che il centrodestra tornerà presto al governo appeared first on Il Post.

CENTRODESTRA UNITO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE/ Berlusconi ‘provoca’ Salvini : “presto al Governo” : CENTRODESTRA UNITO ALLE ELEZIONI regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:00:00 GMT)

Berlusconi : penso presto centrodestra tornerà al governo : Roma, 20 set., askanews, - 'Se volete sapere il mio pronostico, sono sicuro che in un futuro non lontano il centrodestra tornerà al governo e alla guida del paese, per la fortuna dell'Italia e degli ...

Il centrodestra : insieme in tutte le elezioni. E Berlusconi : «Siamo uniti - Torneremo presto al governo» : «In Parlamento il centrodestra, con il nostro movimento in prima linea, farà di tutto - sottolinea - affinché nella prossima legge di bilancio ci siano gli impegni presi dalla nostra area politica ...