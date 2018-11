Jeremias Rodriguez : 'Vorrei fare l'Isola dei Famosi - dopo Belen e Cecilia manco solo io' : Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi 2019? È questa la domanda che si stanno ponendo gli appassionati di gossip da qualche settimana, cioè da quando sul web ha iniziato a circolare questa ipotesi. Intervistato dalla rivista "Mio", il ragazzo ha confermato che gli piacerebbe molto seguire le orme di Belen e Cecilia, entrambe concorrenti del reality sulla sopravvivenza negli anni scorsi. Un altro Rodriguez è pronto a naufragare all'Isola dei ...

Belen sta insieme a Bruno Cerella? La sfuriata di mamma Rodriguez : Belen Rodriguez con il cestista Bruno Cerella? La madre della modella argentina sbotta: la sfuriata Da quando Belen ha chiuso la storia d’amore con Andrea Iannone, il gossip non ha smesso di far rumore attorno alla sua persona: c’è chi è pronto a scommettere su un ritorno di fiamma tra lei e l’ex marito Stefano […] L'articolo Belen sta insieme a Bruno Cerella? La sfuriata di mamma Rodriguez proviene da Gossip e Tv.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone di nuovo insieme / La showgirl ritrova il pilota 'grazie' a Jeremias - IlSussidiario.net : Belen Rodriguez e Andrea Iannone di nuovo insieme. La showgirl e il pilota si ritrovano grazie al compleanno del fratello Jeremias

Belen Rodriguez sarebbe stata contattata per 'La Pupa e il Secchione' - ma prende tempo : Terminata l'edizione di "Tu si que vales" attualmente in onda, quali saranno i prossimi impegni tv di Belen Rodriguez? A questa domanda ha provato a rispondere il numero di "Chi" uscito il 21/11, sul quale si legge che la showgirl sarebbe stata contattata da Mediaset per un programma che tornerà sul piccolo schermo nel 2019. Stiamo parlando de "La Pupa e il Secchione", il format di Italia Uno che dovrebbe essere affidato a Simona Ventura e Teo ...

Belen Rodriguez nel cast de La pupa e il secchione con Simona Ventura? : La pupa e il secchione: Belen al fianco di Simona Ventura e Mammucari? Belen Rodriguez ritorna in tv dopo Tu si que vales? Secondo il nuovo numero di Chi la conduttrice argentina potrebbe infatti sbarcare a La pupa e il secchione al fianco di Simona Ventura e Teo Mammucari. Sembrerebbe infatti che i due presentatori appena citati non saranno da soli: il cast potrebbe infatti allargarsi e l’ex fidanzata di Andrea Iannone potrebbe ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone di nuovo insieme dopo la separazione : la serata in famiglia : Prove di riavvicinamento fra Belen Rodriguez e Andrea Iannonone. Il pilota di MotoGP ed ex della showgirl infatti è stato fotografato proprio insieme all?ex mentre partecipava al...

Belen Rodriguez - i jeans le fasciano il lato b perfetto : altro sexy backstage per l’argentina [VIDEO] : Belen Rodriguez protagonista di un altro sexy backstage: la bellissima argentina testimonial questa volta di un marchio di jeans Belen Rodriguez promuove un marchio di jeans e lo fa con tutta la sensualità che ha in corpo. La bellissima showgirl fasciata nei capi del brand di moda in questione si fa immortalare da un fotografo professionista e pubblica sui suoi social il sexy backstage dello shooting fotografico. >>> CLICCA QUI ...

Belen Rodriguez è single - Cecilia non è incinta : parla l'amico e giornalista Parpiglia : Sono tanti i gossip che escono ogni giorno su Belen Rodriguez e sulla sorella Cecilia, ma non sempre tutti corrispondono alla realtà. Il giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, ha usato Instagram per smentire due notizie che sono circolate ultimamente sulle belle argentine: la fidanzata di Ignazio Moser non è in dolce attesa come si è scritto, e la conduttrice di "Tu si que vales" non è tornata con nessuno dei suoi ex. Belen Rodriguez è libera: ...

Belen Rodriguez : è uscita allo scoperto con lui? Guarda la foto che ha fatto il giro del web : In questi giorni si è parlato con molta insistenza di un presunto ritorno di fiamma di Belen e Andrea Iannone. L’argentina e il campione di moto GP si sono detti addio subito dopo l’estate,... L'articolo Belen Rodriguez: è uscita allo scoperto con lui? Guarda la foto che ha fatto il giro del web proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen Rodriguez presenta su Instagram Mirco Levati : “Ecco il mio playboy” : È la stessa Belen Rodriguez a tenerci aggiornati sulla sua vita sentimentale. Dopo la fine della storia d’amore con il pilota di MotoGp Andrea Iannone, la showgirl argentina si gode la vita da single e dopo le uscite con il cestista Bruno Cerella e con l’ex Stefano De Martino, ora ha un nuovo flirt. Il ragazzo in questione è Mirco Levati, un esperto di comunicazione e marketing in ambito sportivo, da lei stessa presentato su ...

Belen Rodriguez a cena con Mirco Levati mostra lo scatto su Instagram : «Il mio playboy» : Belen Rodriguez si lascia immortalare con Mirco Levati e posta lei stessa la foto su una sua Instagram story. Non troppo tempo fa era stata paparazzata in giro per le vie di Milano con il suo nuovo...