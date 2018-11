Basket femminile - l’Italia si qualifica agli Europei! Ruggito delle azzurre - schiantata la Svezia : SI VOLA agli Europei! L’Italia non delude, sconfigge la Svezia per 62-56 a La Spezia e stacca il pass per la rassegna continentale di Basket femminile che si disputerà il prossimo anno. Le azzurre dovevano battere le scandinave per accedere matematicamente alla fase finale del torneo e così hanno fatto, senza dover fare i conti per capire se sarebbero state tra le sei migliori seconde. Una prestazione corale delle ragazze di coach Crespi è ...

LIVE Italia-Svezia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 in DIRETTA : le azzurre sprecano - la Svezia rientra : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, ultima sfida del girone di qualificazione all’Europeo 2019 di basket femminile in programma in Serbia e Lettonia. La Nazionale italiana guidata da coach Marco Crespi è chiamata a ripetere l’ottima prestazione di sabato in Croazia con la quale ha messo al sicuro la seconda posizione. Una vittoria darebbe alle azzurre la certezza del primo posto nel girone e la matematica ...

Italia-Svezia - Qualificazioni Europei Basket femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Dopo la splendida vittoria di sabato contro la Croazia, la Nazionale italiana di basket femminile vuole completare l’opera e conquistare la certezza della qualificazione all’Europeo 2019 nell’ultima sfida del girone. Oggi, mercoledì 21 novembre, a La Spezia le azzurre di coach Marco Crespi attendono la Svezia, in testa al gruppo H con gli stessi punti dell’Italia. Con una vittoria la Nazionale sarebbe certa del primo posto e della ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia vuole staccare il pass contro la Svezia nell’ultima di Raffaella Masciadri in azzurro : Ultima partita per l’Italia nelle Qualificazioni agli Europei di Serbia e Lettonia 2019. La Nazionale allenata da Marco Crespi sarà di scena al PalaMariotti di La Spezia contro la Svezia. In palio ci sono sia il primo posto nel girone che il pass per la manifestazione continentale, anche se va detto che una sconfitta difficilmente cambierebbe lo status di qualificata di entrambe, a seguito della bassa probabilità con cui possono ...

Basket femminile - Raffaella Masciadri saluta la Nazionale. La commovente lettera d’addio della capitana : Raffaella Masciadri è pronta per dare l’addio alla Nazionale di Basket. Dopo 191 presenze e 1701 punti segnati (record che si aggiorneranno domani sera in occasione dell’ultima recita), la nostra capitana saluterà la maglia azzurra che ha vestito con onore per ben 17 anni. L’ultima uscita della 38enne sarà la sfida contro la Svezia a La Spezia, l’incontro che vale la qualificazione agli Europei 2019. Alla vigilia del ...

Basket femminile - Cecilia Zandalasini : “Italia - prendiamoci la qualificazione agli Europei”. Le azzurre sfidano la Svezia : L’Italia è davvero a un passo dalla qualificazione agli Europei 2019 di Basket femminile, la nostra Nazionale affronterà la Svezia nell’ultimo incontro della fase preliminare e ha bisogno di un successo per staccare matematicamente il pass mentre in caso di sconfitta dovremo sperare di essere tra le migliori sei seconde (su otto gironi). Le azzurre scenderanno in campo domani (ore 20.30) a La Spezia per fronteggiare le scandinavi, ...

Italia-Svezia - Qualificazioni Europei Basket femminile 2019 : le azzurre si qualificano se… Tutte le possibili combinazioni : L’Italia ha battuto la Croazia. Questa è la prima e più immediata notizia che è uscita da Slavonski Brod lo scorso sabato. La seconda è: la Croazia, con questa sconfitta, è stata eliminata dalla corsa agli Europei di Serbia e Lettonia 2019. Restano solo le azzurre e la Svezia, che in classifica guidano con quattro vittorie e una sconfitta alla vigilia dello scontro diretto di La Spezia. Andiamo a vedere, nello specifico, i casi di vittoria ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Italia tra un pass ormai prossimo e l’arrivo dell’ultima di Masciadri in azzurro : Delle due partite, quella di Slavonski Brod era senza ombra di dubbio la più temuta dalle azzurre, se non altro per le tante possibili implicazioni in materia di qualificazione agli Europei 2019. Adesso l’Italia, dopo il 52-64 con cui ha regolato la Croazia, può stare molto più tranquilla: la vittoria con la Svezia regalerebbe il primo posto, ma anche in caso di sconfitta dovrebbero capitare dei cataclismi difficili da immaginare perché ...

Basket femminile - Europei 2019 : l’Italia si qualifica se… Tutte le combinazioni : le azzurre vedono l’obiettivo! : L’Italia ha sconfitto la Croazia a domicilio e ha compiuto un passo in avanti davvero fondamentale verso la qualificazione agli Europei 2019 di Basket femminile. La nostra Nazionale ha surclassato la compagine balcanica in trasferta e ha messo una seria ipoteca sull’accesso alla prossima rassegna continentale ma per la matematica bisognerà aspettare l’ultima giornata della fase a gironi che prevede lo scontro tra Italia e ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Croazia-Italia 52-64 - azzurre vicine alla meta! Show di Penna e Dotto : Una vittoria fondamentale quella ottenuta dalla Nazionale italiana di Basket femminile contro la Croazia. A Slavonski Brod le ragazze di coach Marco Crespi si sono imposte per 52-64 con una prova di personalità e carattere e ora la qualificazione agli Europei è davvero a un passo. Le azzurre hanno trovato l’allungo decisivo tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo, gestendo poi al meglio il margine nell’ultimo ...