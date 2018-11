Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano - colpo play-off! Successo di platino sul Baskonia Vitoria! : Milano soffre ma conquista la sesta vittoria nell’8a giornata dell’Eurolega 2018-2019. Un Successo importantissimo quello trovato oggi dalla squadra di Simone Pianigiani contro il Baskonia Vitoria per 93-90. L’Olimpia, nonostante le assenze di Nedovic e Della Valle, si conferma nella parte alta della classifica e continua l’ottima stagione europea all’inseguimento dell’obiettivo play-off. Partita sempre ...

LIVE Milano-Baskonia - Eurolega Basket 2019 in DIRETTA : James e Micov trascinano l’Olimpia ad una vittoria sofferta per 93-90 contro il Baskonia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si ...

Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega Basket 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Venerdì 23 novembre (ore 21.00) si giocherà Barcellona-Olimpia Milano, match valido per la nona giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Al Palau Blaugrana andrà in scena una partita pirotecnica e particolarmente accesa, i Campioni d’Italia sfideranno una delle grandi corazzate della massima competizione continentale e sperano di centrare il colpaccio: i ragazzi di Pianigiani si stanno ben comportando in Eurolega e inseguono la ...

Basket – Risultati Eurolega : il Real Madrid in scioltezza sul Gran Canaria - sorridono Olympiacos e Fenerbahce : Ottava vittoria su altrettante partite per il Real Madrid, che stende in casa il Gran Canaria. Vittorie per Olympiacos e Fenerbahce, Maccabi ko con l’Efes Continua la cavalcata in vetta alla classifica del Real Madrid che, nell’ottava giornata dell’Eurolega, centra l’ottavo successo contro il Gran Canaria. I madrileni si impongono con il punteggio di 89-76 sugli avversari, riusciti ad ottenere finora solo due ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Milano ospita il nuovo Baskonia. L’Olimpia vuole continuare a vincere. : Sarà una settimana “spagnola” per l’Olimpia Milano. Domani sera al Forum l’Armani Exchange affronterà il Baskonia Vitoria e replicherà poi venerdì contro il Barcellona. Una tre giorni che può davvero essere fondamentale per le ambizioni in Eurolega della squadra di Simone Pianigiani, che si trova attualmente al quarto posto e che con due vittorie consecutive potrebbe aumentare ulteriormente le sue possibilità di ...

