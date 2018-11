Basket | donne | l' Italia regala l' Europeo all' ultima Masciadri

Qualificazioni EuroBasket donne 2019 : Italia Svezia in diretta LIVE : ... Croazia 2-3, Macedonia 0-5 Guida tv: Eurobasket Women 2019 Qualifiers mercoledì 21 novembre " ore 20.30 Italia-Svezia diretta esclusiva Sky Sport Uno e Sky Sport Arena , telecronaca Geri De Rosa, ...

Basket - donne : la lettera di Masciadri : 'Italia - grazie - grazie infinite' : Domani a La Spezia, ore 20.30 diretta SkySport Arena, l'Italia di Basket femminile deve battere la Svezia per andare da prima classificata dritta al prossimo Europeo. Ma domani sarà soprattutto la ...

Basket - donne : alle 19 le azzurre in Croazia per l'Europeo 2019 : Altri due sforzi. E non di poco conto. Per arrivare all'Europeo femminile del 2019. L'Italia di Marco Crespi si gioca tutto stasera in Croazia a Slavonski Brod, raggiunta per la prima volta con un ...

Qualificazioni EuroBasket donne 2019 : l'Italia batte la Croazia 64-52 - Europeo più vicino : Croazia-Italia, la cronaca Le azzurre partono concentrate in difesa e piuttosto sciolte in attacco, dove Giorgia Sottana con 7 punti produce il primo strappo, ricucito prontamente dalle padrone di ...

Basket donne - Zandalasini tra Italia - Fenerbahçe - Wnba e... Derrick Rose : Si tratta di uno dei club più importanti al mondo, non solo nel Basket, non solo femminile. Abbiamo una bella squadra, ma nuova per metà. C'è una chimica di gruppo da creare, ma abbiamo già fatto ...

Qualificazioni EuroBasket donne 2019 : l'Italia attesa da due partite decisive con Croazia e Svezia : l'Italia femminile è pronta per il rush finale dell' Eurobasket Women 2019 Qualifiers . La Nazionale guidata da Marco Crespi si troverà domenica 11 novembre per preparare le ultime due partite, quella ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : in campo maschile Italia sconfitta dall’Ucraina - avanzano anche Slovenia - Belgio e Argentina. Tra le donne approdano in semifinale Francia - Australia - USA e Cina : Si sono disputati quest’oggi i quarti di finale, sia femminile che maschile, di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). C’era tanta attesa per la nostra nazionale maschile, uscita però sconfitta dal match contro l’Ucraina, disputatosi alle 18:15, con il punteggio di 14-11. Molto rammarico per gli azzurri, avanti fino a 3′ dal termine prima di subire il ritorno degli avversari e che ora ...