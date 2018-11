Bari | le ambizioni di Pozzebon | “Qui per vincere il campionato Brienza? Mi esalta”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 novembre 2018) “I miei gol? Prima dobbiamoile farci trovare pronti tutte le domeniche. Poi vorrei segnare reti pesanti per la promozione“. Così l’attaccante delDemirospiega le sue motivazioni per questa stagione in D nella conferenza stampa al San Nicola. Sulle rivalità nel settore offensivo, l’ex Catania aggiunge: “Una volta segna uno, una volta l’altro. Il nuovo modulo 4-2-3-1? Mi piace, contrequartista si esaltano le mie caratteristiche. Con Simeri? Non c’è dualismo, né rivalità: possiamo coesistere, ma non abbiamo mai provato a giocare insieme in settimana. Siamo simili come caratteristiche. Cornacchini ci dà molti consigli su come migliorare nelle azioni lì davanti. Poi mi piace il Sud e voglio rimanere qui molto a lungo“. E continua: “Con la Palmese domenica scorsa è stato difficile trovare ...