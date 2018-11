Barcellona-Olimpia Milano | Eurolega basket 2019 | quando si gioca? Data | programma | orario

oasport

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Venerdì 23 novembre (ore 21.00) si giocherà, match valido per la nona giornata dell’2018-di. Al Palau Blaugrana andrà in scena una partita pirotecnica e particolarmente accesa, i Campioni d’Italia sfideranno una delle grandi corazzate della massima competizione continentale e sperano di centrare il colpaccio: i ragazzi di Pianigiani si stanno ben comportando ine inseguono la qualificazione ai playoff, lo scontro diretta con la corazzata catalana misurerà ulteriormente le ambizioni della Armani Exchange che proverà a tenere testa a un avversario solidissimo. Si tratta del secondo impegno settimanale per entrambe le squadre,ha affrontato il Vitoria Baskonia in casa mentre ilè andato in scena sul campo del Panathinaikos sempre mercoledì sera. Back-to-back cruciale per questa prima parte ...