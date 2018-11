calcioweb.eu

: #Barcellona, #Mazinho sulla situazione di #Rafinha: 'Vogliamo che parta, qui non si capisce nulla' - CalcioWeb : #Barcellona, #Mazinho sulla situazione di #Rafinha: 'Vogliamo che parta, qui non si capisce nulla' - calciomercatoit : #Roma, senti Mazinho: '#Rafinha? A gennaio potrebbe lasciare il #Barcellona' ????? - CalcioNews24 : Rafinha saluta il #Barcellona, Mazinho: «Possibile addio a gennaio» -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Non venendo riscattato dall’Inter,in estate è tornato ale si è messo a lavorare duramente in attesa di possibili sviluppi di mercato che poi non si sono concretizzati. Il ritorno all’Inter, poi l’interesse del Betis, infine quello della Lazio: alla fine il brasiliano è rimasto in blaugrana, ottenendo anche un certo spazio da Valverde. Di recente, grazie anche all’infortunio di Messi,ha potuto giocare un po’ di più ma è anche vero che l’ex tecnico dell’Atletico Bilbao ha iniziato ad inserire Alena nelle rotazioni. Il calciatore continua a non essere contento del minutaggio a disposizione, così il padre e agenteha affermato: “È unada pazzi, non siniente. Noi vogliamo chegiochi con regolarità. Quando disputa per tre partite di fila, poi salta la quarta… Eppure ha ...