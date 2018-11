Barbara D’Urso raddoppia in prima serata e condurrà un nuovo reality? Ecco quale

Barbara D’Urso verso un nuovo reality oltre al Grande Fratello? : Barbara d’Urso condurrà La Fattoria? L’ultima sua dichiarazione Poco fa Barbara d’Urso ha fatto una clamorosa rivelazione su instagram, che ha già fatto molto parlare i numerosi telespettatori, e non solo. Cosa ha detto? La popolare conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha pubblicato un video sul social fotografico in cui ha mostrato il suo look nel periodo in cui ha condotto con Grande successo due delle 4 edizioni de La ...

Pomeriggio Cinque - Barbara D’Urso si ferma : cosa va in onda al suo posto : Barbara d’Urso si prende una pausa: Pomeriggio 5 si ferma a metà dicembre Lavora no stop dall’inizio di settembre, o meglio, dall’anno scorso, visto che non si è concessa neppure il meritato riposto estivo per girare la nuova stagione della fiction ‘La dottoressa Giò’: tuttavia Barbara d’Urso, instancabile conduttrice volto di punta di Canale5, è pronta per prendersi finalmente una pausa dalle telecamere e ...

Pomeriggio 5 : Lisa Fusco commette una gaffe. Barbara D’Urso basita : Lisa Fusco commette una gaffe a Pomeriggio 5: la reazione della D’Urso Barbara d’Urso nel Talk di Pomeriggio 5 dedicato ai personaggi del piccolo schermo ha parlato della castità, o presunta tale, di alcune sue ospiti. Francesca Cipriani e Flavia Vento hanno affermato di non avere relazioni di tipo carnale da alcuni anni. Tra queste si è aggiunta Lisa Fusco, che ha dichiarato di aver perso la verginità all’età di 36 anni. ...

Cristina Parodi parole al veleno contro Barbara D’Urso : Cristina Parodi ha trovato il programma che fa per lei; il suo ‘La prima volta’ (in onda la domenica pomeriggio intorno alle 17.30) piace al pubblico, e scaccia così le amarezze avute nella scorsa stagione televisiva. In un’intervista a Diva e Donna, la Parodi parla delle sue due colleghe della domenica: Mara Venier e Barbara D’Urso. Se alla prima ha fatto gli auguri per la conduzione della nuova edizione di Domenica In, ...

Ascolti tv domenica 18 novembre : testa a testa Mara Venier e Barbara d’Urso : Finisce quasi in parità la sfida di ieri agli Ascolti tra domenica In e domenica Live Si fa sempre più agguerrita la lotta tra Mara Venier e Barbara d’Urso che anche questa settimana tornano a sfidarsi sui dati Auditel relativi agli Ascolti di domenica 18 novembre. Su Rai1 domenica In è stato visto da 2.450.000 […] L'articolo Ascolti tv domenica 18 novembre: testa a testa Mara Venier e Barbara d’Urso proviene da Gossip e Tv.

Mara Venier batte ancora Barbara D’Urso e la sua Domenica Live : Barbara d’Urso e Domenica Live sconfitte da Mara Venier e Domenica In Come ogni lunedì sono stati resi pubblici i dati di ascolti di Domenica Live e Domenica In. La battaglia a colpi di share tra Barbara d’Urso e Mara Venier è continuata anche questa settimana e anche questa volta ha visto come unica vincitrice la conduttrice del rotocalco Domenicale di Rai 1. Ecco di seguito gli ascolti ufficiali della fascia pomeridiana di ieri, ...

Jeremias Rodriguez su instagram con il figlio di Barbara D’Urso : Jeremias Rodriguez su instagram, in una foto con Emanuele Berardi, figlio di Barbara D’Urso Jeremias Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo instagram una foto con Emanuele Berardi, figlio di Barbara D’Urso. Com’è noto, non corre buon sangue tra la conduttrice di Domenica Live e Belén Rodriguez, al punto che i familiari dell’argentina non hanno mai voluto comparire nelle trasmissioni della regina di Canale 5. In quest’occasione, però, ogni ...

Jeremias Rodriguez amico di Emanuele - il figlio di Barbara d’Urso? Una foto spiazza : Il figlio di Barbara d’Urso amico di Jeremias Rodriguez? Emanuele e il fratello di Belen insieme in foto In una storia su Instagram pubblicata da Jeremias Rodriguez quest’ultimo compare abbracciato a Emanuele, il figlio di Barbara d’Urso che avete conosciuto (e senz’altro apprezzato) tutti durante lo scherzo di Scherzi a Parte alla conduttrice. Vi starete […] L'articolo Jeremias Rodriguez amico di Emanuele, il ...

Barbara D’Urso : il figlio Emanuele è amico di Jeremias Rodriguez? FOTO : Jeremias Rodriguez snobba Barbara d’Urso ma esce con il figlio? Che tra Barbara d’Urso e Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez non scorre buon sangue non è di certo una novità: certo, sarebbe invece uno scoop se uno dei membri della famiglia argentina avesse un buon rapporto proprio con il figlio della loro rivale televisiva. Cosa ci fa quindi l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 in compagnia di Emanuele Berardi, meglio ...

Francesca Fialdini gelata da una battuta su Barbara d’Urso : Francesca Fialdini e la battuta su Barbara d’Urso allo Zecchino d’Oro E’ arrivata anche allo Zecchino d’Oro Barbara d’Urso, si fa per dire! Si, proprio così: è successo nell’appuntamento di oggi, sabato 17 novembre 2018, che ha visto, tra gli ospiti, Amadeus con Giovanna Civitillo, Cristina D’Avena (presenza fissa anche quest’anno) e Nino Frassica, nei panni di giurati vip. E proprio Frassica, che ...

Cristina Parodi sfida Barbara D’Urso : “Io sono una giornalista… : Cristina Parodi si confronta con Mara Venier e Barbara Cristina Parodi è stata recentemente intervista da Diva e Donna, noto settimanale, dove si è lasciata andare ad alcune frecciatine, alcune velenose altre meno, verso le sue colleghe Mara Venier e Barbara d’Urso. Cosa ha dichiarato? Ricordando, ancora una volta, la sua esperienza a Domenica In, la conduttrice ha specificato che a differenza delle sue colleghe lei non è una donna di ...

Cristina Parodi : “Non sarò mai come Mara Venier e Barbara d’Urso” : Cristina Parodi e il ritorno in tv la domenica con La prima volta Cristina Parodi torna a sorridere in tv. Dopo un periodo decisamente turbolento e segnato da non poche polemiche, la giornalista e conduttrice ha ritrovato l’equilibrio all’interno di un nuovo spazio televisivo che sembra fatto apposta per lei. Dopo aver detto addio a […] L'articolo Cristina Parodi : “Non sarò mai come Mara Venier e Barbara ...

Paola Caruso incinta - l’ex compagno scrive a Barbara D’Urso dopo l’accusa di essere scappato : Francesco Caserta ha inviato una lettera a 'Pomeriggio 5' per ribadire di non essere fuggito dalla relazione con la...

Barbara D’Urso alle nozze di Lisa Fusco - che svela : “Non sono vergine” : Lisa Fusco si sposa, ma senza abito bianco: “Non sono più vergine” Barbara d’Urso non ha mai nascosto di amare i matrimoni. Infatti, durante Pomeriggio 5, spesso ne sono avvenuti alcuni in diretta e probabilmente c’è ne sarà un altro da mostrare al pubblico del piccolo schermo. Quale? Quello di Lisa Fusco. A rivelarlo è stato la diretta interessata sulle pagine di Nuovo, la rivista diretta da Riccardo Signoretti. ...