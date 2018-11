Banche | Doris Mediolanum | quest' anno +26 per cento erogazione denaro

liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Palermo, 21 nov. (AdnKronos) - "Non c'è statoin cui non abbiamo aumentato l'di mutui, anche negli anni più difficili. E anchestiamo erogando il 26 perin più dirispetto all'scorso. Noi siamo una mosca bianca nel panorama, ma l'economia italiana non dip