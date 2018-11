Bambina di 6 anni uccide il fratellino Erano soli in macchina

Bomporto - Bambina morta a 11 anni. Dolore a scuola per Noemi : Bomporto , Modena, , 20 novembre 2018 - Una vita troppo breve quella di Noemi Nesi , durata solo 11 anni, ma davvero speciale. Da neonata, prima del trapianto di cuore all'ospedale Sant'Orsola , era ...

Roma - una donna di 62 anni diventa mamma partorendo una Bambina : Alle 12:14 della mattinata di mercoledì 14 novembre a Roma, all'ospedale San Giovanni, una donna di 62 anni ha partorito una bambina. Nata da parto cesareo programmato con anestesia epidurale, la piccola pesa tre chili e duecento grammi e sia lei, sia la madre, al momento godono di buona salute. Si è fatta impiantare l'embrione a Tirana, in Albania La donna, che di professione è un'infermiera, è ricorsa all'embriodonazione a Tirana, in Albania. ...

Bambina cresciuta per due anni in un bagagliaio - salvata dal meccanico : Rosa Maria Da Cruz, dopo diversi anni dall'incredibile vicenda che l'ha vista protagonista, è accusata di maltrattamento su minori e ora rischia fino a 20 anni di carcere. La cinquantenne francese, infatti, a causa di una gravidanza arrivata a seguito di una relazione clandestina, nel 2011 ha deciso di far crescere sua figlia, la piccola Serena, nel bagagliaio della sua auto. Per fortuna, nel 2013, un meccanico ha scoperto e denunciato il fatto, ...

'Gotine rosse' - la Bambina contadina di Giovanni Fattori da mercoledì 14 novembre a Villa Mimbelli a Livorno : La bambina è in viaggio. Il museo di Villa Mimbelli a Livorno si prepara ad accogliere ' Gotine rosse ' , il famoso ritratto di una bambina contadina dipinto da Giovanni Fattori. Il capolavoro del ...

Davide contro Golia : Bambina di 8 anni sfida Kellogg’s : Nessun volto femminile sulle scatole dei suoi cereali preferiti, così una bambina di 8 anni decide di sfidare il colosso della Kellogg’s. A soli otto anni la piccola Daliah Lee ha apertamente sfidato il colosso dei cereali Kellogg’s. Ha deciso infatti di inviare la propria polemica lettera all’azienda, da Canberra – Australia a Battle Creek, Michigan – Stati Uniti. Al centro della sua protesta ci sono le immagini ritratte sulle ...

Bambina di 10 anni uccide bimbo di 6 mesi all’asilo a colpi di sgabello - arrestata : La ragazzina era ospite della famiglia che gestiva il centro dell'infanzia in casa. Secondo gli inquirenti locali, avrebbe colpito il piccolo alla testa con uno sgabello poi, presa dal panico per il pianto del bimbo, avrebbe continuato a colpirlo in testa fino a ucciderlo.Continua a leggere

India - Bambina di 4 anni stuprata da 5 uomini in ospedale - : La piccola era ricoverata nel reparto di terapia intensiva in una clinica nell'Uttar Pradesh, nel Nord del Paese. La polizia ha fermato uno degli aggressori e sta cercando gli altri

È morta a 7 anni per fame la Bambina yemenita diventata un 'simbolo' del New York Times : Il New York Times aveva pubblicato la sua foto la settimana scorsa per cercare di rompere il silenzio e l'indifferenza del mondo nei confronti di un conflitto che miete migliaia di vittime, con un ...

Maestro arrestato in classe : molestie su una Bambina di 8 anni : Accusa pesantissima per un Maestro elementare, accusata da una bambina di 8 anni di palpeggiamenti e attenzioni morbose. Lui, il Maestro, è un uomo di 40 anni della Valsabbia, nel bresciano, arrestato in flagranza di reato e attualmente in carcere con l’accusa di abusi sessuali sulla sua alunna.L’arresto è scattato a scuola durante le lezioni e l’uomo, che si proclama innocente, ieri è comparso davanti al gip per ...