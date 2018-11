Australia in vista

Rugby – Italia- Australia - O’Shea si congratula con gli azzurri : “un passo avanti per la squadra sotto molto punti di vista” : Le sensazioni del ct azzurro O’Shea dopo il pesante ko di ieri dell’Ital Rugby contro l’Australia ai Cattolica Test Match E’ un Conor O’Shea particolarmente arrabbiato quello sceso in sala stampa dopo il fischio finale del Cattolica Test Match contro l’Australia di Michael Cheika. Decisioni arbitrali mal digerite ed errori evitabili in alcuni passaggi-chiave della gara hanno confezionato un risultato che ...

Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2018 Phillip Island : Classifica MotoGp : il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2018 Phillip Island . Marquez già campione del Mondo, possibile duello fra Dovizioso e Rossi per il secondo posto(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 03:50:00 GMT)

Australia : Valentino Rossi ottimista in vista della gara : La pista insidiosa per via della pioggia non ha giocato a favore di Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), che nelle qualifiche del GP d’Australia è stato più cauto. La settima posizione in griglia di partenza non preoccupa, visti i grandi progressi della Yamaha, testimoniati anche dal secondo posto di Maverick Vinales. Inoltre Rossi è un […] L'articolo Australia: Valentino Rossi ottimista in vista della gara sembra essere il ...