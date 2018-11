Attila | re degli Unni invade la Scala su un cavallo vero

ilgiornale

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Nello spettacolo inaugurale della stagione della, il re, farà il suo ingresso in scena a. Ad anticiparci il colpo di scena è il basso Ildar Abdrazakov, il protagonista dell'opera di Giuseppe Verdi -appunto - attesa a Milano il 7 dicembre. Sul podio Riccardo Chailly, alla regia Davide Livermore, mentre le scene sono affidate alla squadra di Giò Forma. "Spero di entrare a...", aggiunge con una punta di ironia, Abdrazakov, scettico per quel minuto in sella. Più tranquillo in tal senso è Gianluca Buratto, nei panni di Papa Leone, su (un finto)d'oro, dunque non soggetto a bizze. La regia non punterà comunque su meraviglie e facili effetti. Anzi. "Livermore ha un passato da cantante - spiega Abdrazakov- è consapevole di quanto sia importante rispettare l'artista. Sa che il pubblico vuole sentire la voce e quindi vanno create le ...