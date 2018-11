Attenzione al consumo di bevande zuccherate tra i giovani | sono pericolose per la salute

meteoweb.eu

: RT @CiboNelPiatto: Il consumo di #pesce può comportare un #rischio per la #salute se la #conservazione non è corretta Ecco alcuni utili #co… - CiboNelPiatto : RT @CiboNelPiatto: Il consumo di #pesce può comportare un #rischio per la #salute se la #conservazione non è corretta Ecco alcuni utili #co… - laAleVeg : RT @gianni_runco: @ChiaroVerde @tilt_green @marcocappato @monicafrassoni @Cowspiracy Lo so io dico solamente che sul consumo di carne non c… - gianni_runco : @ChiaroVerde @tilt_green @marcocappato @monicafrassoni @Cowspiracy Lo so io dico solamente che sul consumo di carne… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Le bibiteche aumentano il rischio di diabete e di altre malattie croniche posanche creare dipendenza. Lo svela uno studio condotto dai ricercatori dell’University of California condotto sudi età compresa tra 13 e 18 anni che, privati delle bibite per soli 3 giorni, hanno riportato mal di testa, crisi d’astinenza e altri sintomi d’astinenza. Tutti e 25 i partecipanti dello studio riportavano di consumare normalmente almeno 3 bibiteal giorno prima dello studio. Ihanno riportato i seguenti sintomi durante i 3 giorni in cui non hanno bevuto le bibite: oltre ai sintomi già citati, hanno riportato anche riduzione della motivazione al lavoro, mancanza di appagamento e dell’abilità di concentrazione, desiderio die riduzione del benessere generale. I partecipanti hanno fornito anche campioni di saliva per testare ildi ...