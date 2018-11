Attacco in Kenya | rapita una volontaria italiana

ilgiornale

: Kenya, rapita volontaria italiana di 23 anni durante attacco armato - SkyTG24 : Kenya, rapita volontaria italiana di 23 anni durante attacco armato - SkyTG24 : #UltimOra Attacco in #Kenya, rapita volontaria italiana di 23anni #canale50 - TizianaFerrario : Breaking news: questa sarebbe la giovane italiana rapita vicino a Malindi in Kenya. Si sospetta azione dei terroris… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Unadi Africa Miele Onlus è stata sequestrata sulla costa del. Il rapimento sarebbe avvenuto ieri sera introno alle 20:00 ora locale. Ad annunciarlo è stato il capo della polizia del, Joseph Boinnet. Gli uomini del commando sarebbero entrati in azione nell contea di Kilifi.Almeno cinque persone sarebbero rimaste ferite nell'. Non è ancora chiaro quale fosse il vero obiettivo dei rapitori. Non è la prima volta però che accade un episodio di questo tipo. Infatti nei mesi scorsi ci sarebbero stati, sempre nella stessa zona, rapimenti di altri stranieri da parte dei fondamentalisti islamici. I rapitori subito dopo il blitz in un centro commerciale di Chakma, nella contea di Kalif, avrebbero aperto il fuoco. Non è ancora chiara però l'identità dei membri del commando che è entrato in azione. Adesso la situazione è monitorata anche dalla Farnesina.