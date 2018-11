Atlético Madrid | ipoteca sullo stadio per rifinanziare 200 milioni di debito

Champions - solo l’Atletico Madrid concede meno tiri del Napoli : Il dato grezzo La fase difensiva del Napoli non può essere giudicata solo dai dati grezzi. Ci perdoni Ancelotti, per cui le statistiche fondamentali «sono solo due, i gol fatti e quelli subiti», ma se parlassimo della sua squadra in questi termini potremmo essere tacciati di superficialità. Per un motivo semplice: il Napoli difende molto meglio rispetto a quanto sostengono i 16 gol subiti in altrettante sfide tra campionato e Champions. È una ...

Atletico Madrid - Griezmann sulla trattativa col Barça : il trasferimento è saltato anche a causa di Messi : Antoine Griezmann è stato uno dei protagonisti dell’anno dal punto di vista strettamente calcistico. L’attaccante francese ha prima vinto l’Europa League con l’Atletico Madrid e poi il Mondiale con la Nazionale transalpina. In mezzo il possibile addio ai Colchoneros in seguito al corteggiamento spietato da parte del Barcellona: Grizou ha avuto più di qualche dubbio, ma alla fine ha preferito rimanere a Madrid ...

Atletico Madrid - Griezmann : “Chi mi ha convinto a restare? Simeone. Ecco perchè…” : Esce allo scoperto Antoine Griezmann. Il campione del mondo con la Francia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canal+ riguardo il proprio rapporto d’amore con l’Atletico Madrid. L’attaccante dei Colchoneros, nella scorsa sessione di mercato, è stato molto vicino a vestire la maglia del Barcellona, ma qualcosa ha influito sul rifiuto ai blaugrana: “È stato molto […] L'articolo Atletico Madrid, Griezmann: “Chi ...

Atletico Madrid - le rivelazioni di Griezmann : “sono felice qui - al Barça sarei diventato il tenente di Messi” : L’attaccante francese ha spiegato i motivi del suo no al Barcellona, svelando anche il gesto fatto da Simeone per convincerlo a rimanere Barcellona da un lato e Atletico Madrid dall’altro, i blaugrana chiamano ma Griezmann non risponde. Anzi, continua a giurare amore eterno ai colchoneros. Griezmann – AFP/LaPresse L’attaccante francese non rinnega la sua scelta di rimanere in biancorosso, lo fa nel corso di ...

Atletico Madrid - Juanfran : ' Messi o CR7? Leo ha avuto sempre quel qualcosa in più.. ' : Abbiamo avuto De Gea e Courtois, ma il migliore del mondo è Oblak, è sempre presente nei momenti importanti. ' Tra gli altri temi, Juanfran si è soffermato anche su Messi e Cristiano Ronaldo, ...

Atletico Madrid - Simeone verso il rinnovo : guadagnerà più di Griezmann : Anche più di Antoine Griezmann, stella della squadra e fresco campione del mondo con la Francia. Simeone si conferma così la figura chiave dell'Atletico, disposto a tutto per trattenere l'uomo che in ...

Atletico Madrid - rinnovo da record per Simeone : superato anche Griezmann : Il Cholo Simeone intende legare il proprio nome al futuro dell’Atletico Madrid, il club lo trattiene grazie ad un rinnovo da urlo L’Atletico Madrid e il Cholo Simeone sono molto vicini a raggiungere un accordo per rinnovare il contratto dell’allenatore argentino, secondo quanto riportato da Radio Marca. I negoziati sono iniziati in estate e sono in procinto di dare i loro frutti con la firma di un nuovo contratto, con ...

Pronostico Atletico Madrid vs Athletic Bilbao - La Liga 10-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Athletic Bilbao, sabato 10 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Athletic Bilbao, sabato 10 novembre. Sfida interessante al Wanda Metropolitano per l’Atletico Madrid che, dopo aver subito il pareggio nei minuti finali contro il Leganés, andrà a caccia dei tre punti contro l’Athletic Bilbao sempre più in crisi. Analisi e ...

Risultati Champions League 4ª giornata – Pari per le italiane - poker Porto : ok Atletico Madrid - Liverpool ko : Napoli e Inter si fermano sull’1-1, vittorie importanti per Porto e Atletico Madrid, il Liverpool crolla a sorpresa: i Risultati delle partite di Champions League della 4ª giornata Pioggia di gol ed emozioni a non finire nelle sfide della notte di martedì che dà il via al 4° turno di Champions League. In campo due italiane, Inter e Napoli, che tornano a casa con un punto a testa, ma dal sapore differente. Può sorridere l’Inter che ferma il ...

Pronostico Atletico Madrid vs Borussia Dortmund - UEFA Champions League 6-11-2018 e Analisi : UEFA Champions League 2018-2019, 4^ giornata Gruppo A, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Borussia Dortmund, martedì 6 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Borussia Dortmund, martedì 6 novembre. Tutto può succedere al “Wanda Metropolitano”. In terra spagnola si affronteranno Atletico Madrid e Borussia Dortmund nella quarta giornata del gruppo a di UEFA Champions League. All’andata si ...

Champions - Atletico Madrid-Borussia Dortmund per la vetta del girone : La squadra di Simeone dovrà provare a vincere per potersi giocare il primato nel girone A. Appuntamento al "Wanda Metropolitano". L'articolo Champions, Atletico Madrid-Borussia Dortmund per la vetta del girone è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pronostico Leganés vs Atletico Madrid - La Liga 3-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Leganés-Atletico Madrid, sabato 3 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Leganés-Atletico Madrid, sabato 3 novembre. Un’occasione da non fallire per il Leganés nel derby contro un Atletico apparso stanco nelle ultime partite, nell’anticipo dell’undicesima giornata della Liga. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Leganés e Atletico Madrid?Il ...

Pronostico Sant Andreu vs Atletico Madrid - Copa del Rey 30-10-2018 e Analisi : Copa del Rey 2018-2019, Andata sedicesimi di finale, Analisi e Pronostico di Sant Andreu-Atletico Madrid, martedì 30 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Sant Andreu-Atletico Madrid, martedì 30 ottobre. L’Atletico Madrid sarà in scena al Camp Municipal Narcís Sala contro il Sant Andreu, una piccola formazione della Serie D spagnola per l’andata dei sedicesimi di Copa del Rey. Analisi e Pronostico della partita.Come ...

Pronostico Atletico Madrid vs Real Sociedad - La Liga 27-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 10^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Atletico Madrid-Real Sociedad, sabato 27 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Real Sociedad, sabato 28 ottobre. Obiettivi diversi, ma stessa voglia di vincere. Atletico Madrid e Real Sociedad tornano in campo nell’ultimo match del sabato allo stadio Wanda Metropolitano in una sfida molto importante per entrambe. Analisi, ...