Atalanta | nel nuovo stadio un museo con maglie da collezione

Atalanta in lutto - addio a Flemming Nielsen. Vinse la Coppa Italia nel 1963 : E' morto all'età di 84 anni Flemming Nielsen. L'ex centrocampista danese, all'Atalanta dal 1961 al 1964, ha conquistato la Coppa Italia nel 1963 , unico trofeo nella bacheca nerazzurra, . Nielsen, che ...

Materazzi : 'Ecco perché indossavo il 23. Difensori italiani? Il più forte gioca nell'Atalanta' : Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, campione del mondo nel 2006 con l'Italia, parla a SportWeek, svelando il perché della sua maglia numero 23: 'Avevo 22 anni, giocavo nel Perugia e in ritiro passavo quasi tutto il tempo libero a vedere in tv le ...

Serie A Atalanta - a parte Masiello - Tumminello e Varnier : BERGAMO - L' Atalanta , dopo la vittoria di Bologna, è tornata oggi ad allenarsi nel pomeriggio. In vista della prossima sfida contro l' Inter , in programma a Bergamo domenica alle 12,30, i ...

Un Talento al Giorno : Marco Tumminello - attaccante dell’Atalanta e dell’Under 20 : Marco Tumminello cresciuto nell’Asd Città di Trapani e successivamente nel Palermo, nel 2012 passa al settore giovanile della Roma. Esordisce in Serie A il 6 gennaio 2016 sul campo del Chievo, entrando al 90° al posto di Alessandro Florenzi. Ottiene successivamente la sua seconda presenza con la maglia della Roma il 26 agosto 2017 nella sconfitta della squadra giallorossa contro l’Inter. Il 31 agosto 2017, nell’ultimo ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Bologna-Atalanta 1-2. Mancini e Zapata ribaltano la partita nella ripresa : L’Atalanta supera in trasferta il Bologna rimontando nella ripresa la formazione felsinea: finisce 1-2 per la Dea che sale a quota 15 in classifica e prende una grande boccata d’ossigeno dopo un inizio di torneo stentato. I padroni di casa invece restano a quota 9 e sono ormai a ridosso della zona rossa. Eppure la partita era iniziata benissimo per gli uomini di Inzaghi, passati in vantaggio al 3′ con Mbaye, bravo ad anticipare ...

Serie A Atalanta - personalizzato per Masiello - Tumminello e Varnier : BERGAMO - Nella mattina di oggi nuova seduta di allenamento per l' Atalanta , in vista della gara contro il Bologna , in programma domenica alle ore 18 al Dall'Ara. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta-Parma 3-0. Dominio della Dea nel secondo tempo : La decima giornata della Serie A di Calcio si apre con l’Atalanta che travolge 3-0 il Parma. La squadra di Gasperini, dopo il 5-1 al Chievo, trova un’altra netta vittoria, che dimostra così l’uscita definitiva dalla crisi e la fa risalire in classifica in 12ma posizione, a -1 proprio dai crociati. Primo tempo molto equilibrato, con diverse occasioni da entrambe la parti. Il risultato però resta fisso sullo 0-0 anche per merito delle ottime ...

Difensori goleador e bomber a secco - ma l’Atalanta vola : il Parma affonda nel diluvio di Bergamo : l’Atalanta liquida il Parma con 3 gol: bomber bergamaschi ancora a secco, ci pensano Palomino, Mancini e un autogol a regalare i 3 punti ai nerazzurri La decima giornata di Serie A si apre, sotto il diluvio dello stadio Atleti Azzurri d’Italia, con la sfida tra Atalanta e Parma. I bergamaschi ottengono un facile successo per 3-0 che li allontana dalle zone basse della classifica. I ragazzi di Gasperini dominano la gara, ma non riescono a ...

Atalanta e Gewiss insieme In alto i calici - alla Caminella - : «Siamo onorati di avere avviato questa partnership, perché Atalanta rappresenta il massimo punto d'arrivo in una città e un territorio dove il calcio è lo sport più seguito e giocato ha dichiarato ...

Serie A Atalanta - assenti Masiello e Tumminello : BERGAMO - Mattinata di lavoro per l'Atalanta. I nerazzurri, infatti, sono tornati in campo in vista dell'anticipo casalingo di sabato contro il Parma . Nell'allenamento mattutino il tecnico, Gian ...

Atalanta - dal Comune via libera per lo stadio : impianto pronto nel 2021 : C'è l'ok del Comune di Bergamo: lavori al via a maggio per il nuovo stadio dell'Atalanta, che sarà pronto nel 2021. L'articolo Atalanta, dal Comune via libera per lo stadio: impianto pronto nel 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Atalanta : Rigoni : “sogno di giocare nel Real Madrid” : “Se mi capitasse di poter giocare nel Real Madrid, non ci penserei un secondo”. Emiliano Rigoni, in prestito dello Zenit all’Atalanta, ha svelato i propri sogni di calciatore in erba a DAZN in un’intervista esclusiva disponibile martedì sulla piattaforma streaming. “Quando ero piccolo il Real era già uno dei più grandi club al mondo, lo vedevo come un obiettivo – ha proseguito l’esterno offensivo ...

Atalanta-Sampdoria 0-1 - Tonelli-gol vale la zona Champions League : Con una rete di Tonelli nella ripresa la Sampdoria di Giampaolo vince a Bergamo contro un'Atalanta bella ma per nulla concreta. Primi minuti frenetici, con i bergamaschi padroni del gioco che ...

Serie A - Tonelli lancia la Sampdoria. Atalanta in crisi nera : è la quinta sconfitta : L' Atalanta perde in casa contro la Sampdoria e continua il suo momento di crisi, mentre per l'undici di Giampaolo la classifica sorride e li vede in pienza zona-Champions League. Partono decisamente ...