Atac | quegli 11 milioni di euro andati in fumo per una sede che non esiste

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Undicidiin. E per un"azienda con i conti in rosso come la municipalizzata dei trasporti capitolina non è una bella notizia.I protagonisti di questa disputa legale milionaria sonoe il gruppo del costruttore Luca Parnasi, lo stesso indagato per corruzione nell"inchiesta sulla costruzione dello stadio a Tor di Valle. Ma andiamo con ordine. Nel 2009, secondo la ricostruzione fatta dal Messaggero, una delibera comunale dà il via al progetto per la costruzione della nuovadell"azienda: un palazzo di 26mila metri quadri da edificare ex novo. Costo dell"operazione: 118di. Nonostante i bilanci aziendali già all"epoca presentassero buchi per quasi centodil"affare si fa. E, dopo un accordo con Bnp Paribas, versa una caparra di 20.I lavori iniziano ma sono destinati a non concludersi mai. La consegna viene procrastinata ...