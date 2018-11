Astronomia | un gigantesco “girino cosmico” rivela come e perché alcune galassie finiscono

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Ha una testa ellittica e una coda dritta e lunga circa 500mila anni luce, che le conferiscono l’aspetto di un girino: non è un anfibio di dimensioni esagerate, ma una particolare galassia recentemente osservata da un gruppo di astronomi di Israele, Stati Uniti e Russia. L’oggetto celeste, colto in un periodo caotico della sua vita millenaria, si presenta effettivamentequello che resta di una galassia e non ha mancato di suscitare l’interesse degli addetti ai lavori: gli studiosi – riporta Global Science – hanno visto nella struttura e nelle caratteristiche del‘girino cosmico’ ulteriori elementi per comprenderetalunefiniscano per trovarsi in una condizione critica e poi sparire. Quando si verificano questi fenomeni, inoltre, le stelle del soggetto morente vengono assorbite da altrepiù massicce oppure scagliate verso lo ...