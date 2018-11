Assurdo gol da 80 metri di distanza | il portiere manda la palla in rete

Chievo-Sassuolo - l’Assurdo autogol di Giaccherini : “le comiche” al Bentegodi [VIDEO] : Chievo-Sassuolo, alleggerimento di petto di Giaccherini che va a finire dritto dritto in porta, un gol clamoroso per i neroverdi Chievo-Sassuolo è terminata 0-2 per gli ospiti neroverdi, con la squadra di Ventura al terzo stop su altrettante gare da quando il tecnico siede sulla panchina veronese. La seconda rete del Sassuolo è stato però un goffo autogol di Giaccherini, un disimpegno alquanto anomalo finito malamente in collaborazione con ...