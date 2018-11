Assassin' s Creed Rebellion è ora disponibile per dispositivi mobile

Unitevi a Ezio - Aguilar e Shao Jun nel GDR strategico Assassin’s Creed Rebellion : Assassin's Creed Rebellion è un gioco di ruolo strategico/gestionale tratto dall'universo di Assassin's Creed di Ubisoft in cui dovrete creare una confraternita e reclutare assassini unici per innescare la ribellione. Il gameplay prevede lo sviluppo di una fortezza per migliorare la forza e le abilità dei vostri Assassini, costruendo stanze, creando nuovi equipaggiamenti e medicine, raccogliendo le risorse e i frammenti di DNA per sbloccare ...

Download Assassin’s Creed Rebellion disponibile al 21 novembre - come scaricarlo su Android e iOS : Le novità in merito alla saga di Assassin's Creed non smettono di susseguirsi: stiamo d'altronde parlando di una delle serie di punta (se non quella di punta in assoluto) di Ubisoft, il publisher transalpino che ha sviscerato la millenaria lotta tra la setta degli assassini e i templari. A distanza di poco più di un mese dall'avvento sugli scaffali di Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della saga dedicato alle console casalinghe, buone ...

Assassin's Creed Odyssey - le foto della community raccolte in un trailer : ... però, che il video è stato pubblicato sui canali americani di Ubisoft, quindi è necessario ancora attendere per avere conferme su eventuali estensioni dell'offerta anche in altre parti del mondo. Vi ...

Assassin’s Creed Odyssey si espande gratuitamente con Intervento Divino : A partire da oggi è ufficialmente disponibile la nuova espansione gratuita per Assassin’s Creed Odyssey, la quale introduce in gioco la missione”Intervento Divino” di Racconti Perduti della Grecia. Nuova espansione disponibile per Assassin’s Creed Odyssey Grazie a Racconti Perduti della Grecia, potrete approfondire la storia principale tramite una serie di DLC gratuiti. Quest’oggi Ubisoft mette a ...

Lot18 e Ubisoft svelano una collezione di vini dedicata ad Assassin's Creed : Se vi siete mai chiesti quale sia il sapore del vostro assassino preferito di Assassin's Creed sotto forma di vino, lo saprete grazie a una nuova collezione di bottiglie che verrà lanciata in America.Come segnala Dualshockers, ora ci sono sei tipi di vini disponibili e ispirati ai personaggi di Assassin's Creed di Ubisoft. L'azienda Lot18 ha collaborato con Ubisoft per dare vita alla collezione che si unisce a quelle di The Walking Dead e Il ...

Aggiornamento Assassin’s Creed Odyssey aggiunge nuova missione - Transmog e aumenta level cap : Un nuovo Aggiornamento Assassin's Creed Odyssey è arrivato, si tratta della 1.07 che introduce nel gioco una nuova missione, nuove personalizzazioni estetiche e tante altre novità. Ubisoft ha rilasciato la nuova patch durante la giornata di oggi, giovedì 15 novembre e gli sviluppatori ne hanno approfittato per risolvere anche una serie di bug e altri problemi già riscontrati da molti giocatori. Il nuovo Aggiornamento Assassin's Creed Odyssey ...

Assassin's Creed Odyssey : disponibile l'importante update 1.07 : Nella giornata di oggi, Ubisoft ha pubblicato la patch 1.07 per Assassin's Creed Odyssey che introduce all'action del publisher transalpino un buon numero di novità, oltre a risolvere una manciata di bug e altri problemi.Come riferisce DSOGaming, l'update introduce innanzitutto il supporto al secondo dei Racconti Perduti della Grecia, Intervento Divino. I Racconti sono contenuti aggiuntivi della storia gratuiti per tutti i giocatori, che una ...

Assassin’s Creed Odyssey si aggiorna con Level Cap e Transmog : A partire da oggi è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento per Assassin’s Creed Odyssey, il quale porta il gioco alla versione 1.07, tra le novità introdotte troviamo l’incremento del Level cap da 50 a 70 e la Transmog, scopriamo di cosa si tratta. Assassin’s Creed Odyssey: Guida al Transmog La nuova funzionalità introduce la possibilità di creare combinazioni estetiche differenti per il ...

Il gioco da tavolo "Assassin's Creed : Brotherhood of Venice" su Kickstarter è un già un successo dopo 24 ore : Un gioco da tavolo dedicato ad Assassin's Creed e Venezia ha fatto capolino sulla piattaforma di raccolta fondi online Kickstarter, e se siete stati incuriositi da queste poche parole potete visionare la campagna a questo link, e vedrete come si tratta già di un successo ad un giorno dal lancio.Come riporta Comicbook, il team di Triton Noir, fiancheggiato da Ubisoft stessa, ha lanciato una campagna Kickstarter per il gioco da tavolo "Assassin's ...

Assassin’s Creed Odyssey : Arriva il Boss Steropes : Se avete completato Assassin’s Creed Odyssey e sconfitto i Boss Leggendari, sarete lieti di sapere che a partire da oggi è ufficialmente disponibile un nuovo Boss, il quale vi permetterà di ricevere come ricompensa l’arco da guerra leggendario. Assassin’s Creed Odyssey: Nuovo Boss da sconfiggere Se farete un viaggio nell’antica Grecia di Odyssey da oggi, noterete un nuovo Boss da sconfiggere nella mappa di ...

Uscita Assassin’s Creed 3 ha finalmente una data? I dettagli sui contenuti : La voglia di rituffarsi ancora una volta nel mondo di gioco di Assassin's Creed 3 è senza dubbio elevata in tutti i fan della serie dedicata ad Assassini e Templari. A distanza di poco più di un mese dall'Uscita di Assassin's Creed Odyssey, Ubisoft torna a parlare della propria serie principale in un botta e risposta con i propri fan che ha avuto per protagonista anche il terzo capitolo ufficiale della saga. Ai puristi della storia degli ...

Assassin's Creed Odyssey : l'aggiornamento di novembre introduce Sterope il ciclope - nuove missioni e molto altro : Buone notizie per tutti i giocatori di Assassin's Creed Odyssey, questo mese sarà infatti disponibile un nuovo aggiornamento che introdurrà una valanga di nuovi contenuti per il titolo Ubisoft.Come riporta VG247, sarà disponibile una nuova missione della serie "Lost Tales of Greece" chiamata Divine Intervention, sarà segnata sulla mappa come missione secondaria e ruoterà attorno ad una misteriosa donna che testerà le abilità del giocatore con ...

Grandi novità a novembre per Assassin’s Creed Odyssey : DLC gratuiti e futuri aggiornamenti : Ubisoft ha svelato attraverso un video tutte le novità in arrivo a novembre con gli aggiornamenti di Assassin's Creed Odyssey. Mentre in rete continuano a circolare le indiscrezioni che vedrebbero gli sviluppatori di Ubisoft già al lavoro su un nuovo capitolo di Assassin's Creed next-gen per PS5 e Xbox Scarlett, ecco che arrivano le notizie ufficiale in merito all’attuale gioco. Per il mese di novembre è previsto il rilascio di un ...

Assassin’s Creed Odyssey : Tutte le novità in arrivo : Ubisoft annuncia ufficialmente l’arrivo di sostanziose novità per Assassin’s Creed Odyssey, le quali verranno rilasciate nel corso del mese, scopriamole insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Tutte le novità di Novembre Arrivano i racconti perduti della Grecia, incarichi aggiuntivi da parte di nuovi personaggi e volti noti. Il primo incarico è “Lo spettacolo deve continuare”, il quale porta i ...