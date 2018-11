Ascolti TV | Martedì 20 novembre 2018

Ascolti tv martedì 13 novembre 2018 - serata super per Italia 1 con Iene e Mai dire Gf Vip. La sindaca Raggi come il prezzemolo : Analizziamo gli Ascolti di martedì 13 novembre 2018. I Medici chiudono la serie con 4 milioni e 200 mila spettatori di media e il 18,1% di share. Senza dubbio un buon risultato, ma un po' al di sotto ...

Ascolti TV | Martedì 13 novembre 2018. I Medici 2 chiude con il 18.1% - Stasera Tutto è Possibile con il 9.1%. Il Ricco - il Povero e il Maggiordomo all’8.3% : I Medici 2 - Matteo Martari e Daniel Sharman Su Rai1 l’ultima puntata di I Medici – Lorenzo il Magnifico ha conquistato 4.250.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo ha raccolto davanti al video 1.860.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.859.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato ...

Ascolti TV | Martedì 13 novembre 2018 : I Medici 2 - Matteo Martari e Daniel Sharman Su Rai1 l’ultima puntata di I Medici – Lorenzo il Magnifico ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Stasera Tutto è possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). ...

Ascolti tv martedì 13 novembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 I Medici - Lorenzo il Magnifico (riassunto ultima puntata) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Il ricco, il povero e il maggiordomo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato un netto di ...

Ascolti tv - en plein per "I Medici" : nessun rivale nel prime time del martedì : L'ultima puntata della fiction di Rai 1 vince la prima serata. Non benissimo per "Le Iene" che si fermano al 9% di share

Ascolti Tv di martedì 6 novembre 2018 - i Medici vincono con il freno a mano tirato : Analizziamo gli Ascolti di martedì 6 novembre 2018. Tra le fiction di Raiuno quella che fa meno Ascolti è la più attesa, I Medici 2, con Lorenzo il Magnifico e la sua famiglia protagonisti. Tuttavia, ...

Ascolti TV | Martedì 6 novembre 2018. Calano I Medici (16.5%). DiMartedì 6.4% - #Cartabianca 5.3% : I Medici 2 - Alessandra Mastronardi Su Rai1 I Medici 2 ha conquistato 3.908.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale 5 Vacanze ai Caraibi ha raccolto davanti al video 1.950.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Stasera tutto è Possibile ha interessato 1.599.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.845.000 spettatori (9.9%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti ...

Ascolti tv martedì 6 novembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 I Medici - Lorenzo il Magnifico (riassunto) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Vacanze ai Caraibi ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. ...

Ascolti TV | Martedì 6 novembre 2018 : I Medici 2 - Alessandra Mastronardi Su Rai1 I Medici 2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Vacanze ai Caraibi ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Stasera tutto è Possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno ...

Ascolti Tv di martedì 30 ottobre 2018. I Medici non sono i Bastardi. Le Iene si fanno minacciose : Analizziamo gli Ascolti di martedì 30 ottobre 2018. Lorenzo sarà pure il Magnifico ma non è bravo come i Bastardi di Pizzofalcone che al pubblico di Raiuno piacciono molto di più dei Medici . Un ...

Ascolti TV | Martedì 30 ottobre 2018. I Medici 18.9% - Fast & Furious 10.3%. Cresce Berlinguer (5.6%) - Floris (6.4%) : I Medici Nella serata di ieri, Martedì 30 ottobre 2018, su Rai1 l’appuntamento con I Medici – Lorenzo Il Magnifico ha conquistato 4.276.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale 5 la prima tv di Fast & Furious 8 ha raccolto davanti al video 1.998.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto E’ Possibile ha interessato 1.667.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene ha ...

Ascolti TV | Martedì 30 ottobre 2018 : I Medici Nella serata di ieri, Martedì 30 ottobre 2018, su Rai1 l’appuntamento con I Medici – Lorenzo Il Magnifico ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima tv di Fast & Furious 8 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Stasera Tutto E’ Possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 ...

Ascolti tv martedì 30 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 I Medici - Lorenzo il Magnifico (riassunto) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Fast and Furious 8, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti Tv martedì 23 ottobre - partenza lenta per Lorenzo il Magnifico : Analizziamo gli Ascolti di martedì 23 ottobre. partenza in sordina per la fiction evento di Raiuno, I Medici - Lorenzo il Magnifico , che è stata vista da una media di 4.158.000 spettatori pari al 17,...