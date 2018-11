Argentina | Dybala promuove Scaloni | Con lui ci troviamo bene

Argentina-Messico 2-0 - primo gol in nazionale per Dybala e Icardi : TORINO - Finalmente si sono sbloccati. Mauro Icardi e Paulo Dybala griffano il successo sul Messico e festeggiano il primo gol in nazionale. L'attaccante nerazzurro stappa il match dopo 70 secondi con ...

Argentina - Dybala chiama Messi : 'Spero torni in Nazionale' : Una crescita costante nella Juventus e un ruolo sempre più da protagonista anche nell' Argentina : ottima prova con tanto di assist a Funes Mori nell'amichevole vinta per 2-0 contro il Messico, Paulo ...

Argentina - Dybala : “Non devo essere egoista. Scaloni? Ci aiuta molto” : Ieri in amichevole, l’Argentina superato 2-0 in amichevole il Messico con il gol di Funes Mori e l’autorete di Brizuela. Tra gli ‘italiani’ utilizzati dal ct Scaloni – Lautaro Martinez, Icardi e Dybala – il più positivo è stato l’attaccante della Juventus, in campo fino al ’72 e sempre nel vivo del gioco. La Joya ha speso parole di ammirazione per il tecnico della Seleccion, che ha stabilito ...

