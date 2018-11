Aquarius | 24 indagati per smaltimento illecito di rifiuti pericolosi

Catania - sequestrata la nave Aquarius : “Smaltiti illegalmente i rifiuti a rischio infettivo in 11 porti”. Ci sono 24 indagati : rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata in undici porti italiani come se fossero rifiuti urbani: è l’accusa nei confronti della ong Medici Senza Frontiere e di due agenti marittimi che ha fatto scattare il sequestro preventivo dell’Aquarius, attualmente nel porto di Marsiglia, e di 460mila euro. Secondo Guardia di finanza e polizia, coordinate dalla procura di Catania guidata da Carmelo ...