Appello in rete per fare i regali di Natale ai figli | ma fioccano le critiche | ecco cosa

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Manca poco ama per molte famiglie, provate dalle difficoltà economiche, non sarà facile far felici i propriche, come da tradizione, aspettano con ansia la mattina del 25 dicembre per scartare i. Troppi genitori fanno fatica ad arrivare a fine mese e, nonostante i sacrifici e il tirare la cinghia tutti i giorni, trovare i soldi per esaudire i desideri dei loro bambini è impresa impossibile. Per questo motivo, per non deludere i suoi ragazzi, un 32enne di Hull, nel Regno Unito, ha avuto l’idea di lanciare uninper pagare ididei propri. Si chiama Ben Buckley. Ha perso il lavoro per prendersi cura di sua moglie Kirsty quando si è ammalata durante l’ultima gravidanza, dunque si è visto costretto a risparmiare su tutto, anche e soprattutto sui doni. Il 32enne, che ha cinque, ha raccontato che il prossimonon avrebbe avuto ...