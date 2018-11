Appalti pubblici | indagine su 150 gare da un miliardo di euro | anche quelle della

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 novembre 2018)truccati, turbative d’asta e frodi nella realizzazione delle opere pubbliche, per un valore di oltre undi. È quello su cui indaga la procura di Gorizia che questa mattina all’alba ha fatto scattare un blitz in tutta Italia. Pià di 400 uominiGuardia di Finanza del Comando Regionale Friuli-Venezia Giulia in triveneto e in tutto il territorio nazionale. Gli agenti stanno procedendo ad acquisizioni documentali, perquisizioni e sequestri in decine di enti, società, e abitazioni di persone coinvolte nelle indagini. L’inchiesta ipotizza turbative d’asta tra le imprese coinvolte per effetto di pratiche collusive, mafrodi nella realizzazione di ponti, viadotti, cavalcavia, sottopassi, gallerie, piste aeroportuali costruite utilizzando materiali difformi da quelli dichiarati dalle ditte, con conseguenti gravi violazioni...