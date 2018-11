Antonella Clerici | la voce pazzesca a Mediaset | potrebbe lasciare la Rai

Antonella Clerici - le rivelazioni : 'Ho fatto un sacco di cure per avere la mia bambina' : La conduttrice Antonella Clerici il 18 novembre è stata protagonista di un'intervista a 'Domenica In' in cui ha posto l'accento sulla sua voglia di diventare madre. E' riuscita a realizzare il sogno di diventare madre ma non è stato facile: alla conduttrice Mara Venier ha raccontato le difficoltà incontrate durante la sua gravidanza. La presentatrice ha fatto notare di aver avuto un momento difficile nella sua vita, ma ha continuato a lavorare ...

Antonella Clerici rivela le difficoltà per rimanere incinta : “Mi facevo le punture prima di andare in onda” : Ospite di Mara Venier a Domenica In, Antonella Clerici ha raccontato la sua vita di mamma, rivelando per la prima volta anche le difficoltà per rimanere incinta: “Sì ho voluto fortemente diventare mamma, facevo cure pazzesche. Sono testona, mi facevo le punture sulla pancia prima di andare in onda. prima di Maelle avevo perso un bambino, ma sono tenace e positiva e sapevo che sarebbe successo”. Ora Maelle ha nove anni ed è “una ...

Domenica In - Antonella Clerici racconta le difficoltà per avere sua figlia : Antonella Clerici a Domenica In. Nella puntata di Domenica 18 novembre la ex conduttrice de La prova del cuoco si è lasciata andare a una lunga intervista. La Clerici, che al momento è impegnata nel sabato sera di Rai1 con Portobello, si è raccontata a Mara Venier. Quella tra le due signore della televisione è stata una bella chiacchierata tra amiche. Le due, nel corso dell’intervista, hanno anche ricordato Fabrizio Frizzi e l’amicizia che ha ...

