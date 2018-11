Anticorruzione | la Lega salva i suoi imputati e condannati | il governo battuto con il

Anticorruzione : accuse e sospetti tra Lega e M5s - opposizioni all'attacco : "Abbiamo portato a casa un punto. Sul ddl Anticorruzione finora abbiamo ottenuto troppo poco, ora i Cinque stelle abbasseranno le pretese", spiega un leghista che ha votato nell'Aula della Camera l'emendamento Vitiello sul ddl Anticorruzione che ha provocato la battuta d'arresto della maggioranza (i voti a favore sono stati 284, i contrari 239). Il partito di via Bellerio - sottolinea un altro deputato della Lega - ha ...

Anticorruzione - governo battuto : passa l'emendamento sul peculato caro alla Lega firmato dall'ex 5S Vitiello : Politica M5s, cresce rimborsopoli: oltre un milione di ammanco. Di Maio: "Fuori l'ex massone Vitiello"

Anticorruzione - governo battuto alla Camera sulla riforma del peculato | Lega vota contro M5s - ira Salvini : "Errore - la linea la decido io" : governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione. La Lega ha votato contro il M5s sull'emendamento che ridefinisce in modo restrittivo il peculato. Salvini: "Voto assolutamente sbagliato, il provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza"

Anticorruzione - maggioranza sotto nel voto segreto alla Camera. Lega - il segnale al M5s : pochi minuti prima... : Il ministro Alfonso Bonafede parla alla Camera per difendere la propria linea sulla prescrizione e il suo ddl anti-corruzione e per attaccare Pd e Forza Italia . Al termine del suo discorso, ...

Ddl Anticorruzione - maggioranza sotto - ira M5s contro la Lega. Salvini : hanno sbagliato - la linea la do io : Governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl anticorruzione. Il capogruppo M5S Francesco D'Uva ha chiesto la sospensione della seduta. Il presidente...

Anticorruzione - Bonafede parla in Aula. Freddezza della Lega. E poi scoppia la bagarre : "Non arrogatevi il diritto di avere la voce delle vittime che vanno nei tribunali, non dovete strumentalizzare o storpiare quella voce. Nessuna di quelle voci vi dice che la prescrizione dovrebbe avere un altro regime per avere un risarcimento più veloce, ma i familiari delle vittime di reato chiedono che lo Stato dia una risposta di giustizia e verità". Il ministro Alfonso Bonafede attacca in aula alla Camera le opposizioni critiche verso il ...

Anticorruzione : Lega ritira tutti gli emendamenti : La Lega ha ritirato tutti e otto gli emendamenti presentati al ddl Anticorruzione, compresi quindi quelli sulla prescrizione e sulla parte relativa alle sanzioni ai partiti che non rispettano le norme sulla trasparenza e la tracciabilità dei contributi.

Anticorruzione : salta l'accordo M5s-Lega : E' saltato l'accordo tra M5s e Lega e resta il braccio di ferro tra i due alleati di governo: alla ripresa dei lavori delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, infatti, è stato ...

Ddl Anticorruzione - scontro nel governo : M5s e Lega litigano sui fondi ai partiti : Ancora uno scontro nella maggioranza tra M5s e Lega sul disegno di legge Anticorruzione: i due partiti che formano il governo litigano sui fondi ai partiti e sulla soglia che si può donare senza che vengano pubblicati i nomi dei donatori. Intanto, dal disegno di legge è sparita la norma blinda-Casaleggio.Continua a leggere