Anticorruzione | Governo battuto nel voto segreto L’imputato Molinari Lega | “Non siamo

Anticorruzione - la Lega salva i suoi imputati e condannati : il governo battuto con il voto segreto : Anticorruzione, la Lega salva i suoi imputati e condannati: il governo battuto con il voto segreto Passa con 284 sì e 239 no il colpo di spugna per accusati di peculato: come i leghisti Rixi, Tiramani e Molinari. Che dice: “Non siamo stati noi”. Beffa M5s: testo è dell’ex Vitiello, espulso perché massone. Rimpallo di responsabilità nel Carroccio. Iezzi: “Sono stati i fichiani”. Salvini: “voto sbagliato, linea la do ...

Ddl Anticorruzione - governo battuto con il voto segreto sulla norma che attenua il peculato : Per la seconda volta in una settimana, il governo è stato battuto in Parlamento. Questa volta l'esecutivo è stato battuto alla Camera su un emendamento al ddl Anticorruzione. Con il voto segreto, l'emendamento presentato dall'ex M5S Catello Vitiello - espulso dal Movimento per la sua appartenenza alla Massoneria - che prevede un alleggerimento delle norme a contrasto dei reati di peculato e abuso d'ufficio, è stato approvato con 284 voti a ...

Ddl Anticorruzione - la Lega vota contro il M5s - governo battuto - ira Salvini : Ddl Anticorruzione bocciato, governo battuto per il voto della Lega contro il M5s. Matteo Salvini una furia. governo è stato battuto nell’Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione. La Lega ha votato contro il M5s sull’emendamento 1.272 che ridefinisce in modo restrittivo il peculato. Nella votazione i sì sono stati 284, i no 239. Ira di Salvini: “Voto in aula assolutamente sbagliato. La ...