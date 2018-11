Anticorruzione | dopo l' incidente il compromesso | ok entro l' anno

Anticorruzione - Conte dopo il ko assicura : “Correggiamo al Senato”. Accordo M5s-Lega su norma trasparenza partiti : L’emendamento salva ladri approvato alla Camera – facendo andare sotto il governo – sarà corretto al Senato. “Ma la notizia è che la riforma verrà approvata alla Camera in terza lettura per la fine di dicembre”. Ad annunciare che il governo ha trovato un Accordo sul ddl Anticorruzione è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte , alla fine del vertice a Montecitorio con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Una ...

Tregua armata fra Lega e M5s dopo il rovescio sull' Anticorruzione : I 5 Stelle, dopo la bocciatura di ieri di un emendamento del loro ex deputato Vitiello sul peculato, chiede e ottiene il rinvio dei lavori in Aula, quindi nessun voto di fiducia. Salvini: 'E' stato ...

Anticorruzione : ancora acque agitate dopo voto su peculato. M5s : 'E' stato segnale' : Resta alta la tensione nella maggioranza dopo il passo falso di ieri del governo in Aula sul ddl anti-corruzione . Matteo Salvini ha bollato il voto come 'sbagliato' ma le acque in casa M5s restano ...

Bonafede : “Nel ddl Anticorruzione una norma per bloccare la prescrizione dopo il primo grado” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha dichiarato che domani presenterà un emendamento al ddl Anticorruzione per inserire una norma per bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. La richiesta sulla prescrizione è stata avanzata a Bonafede dal Comitato Nazionale 'Noi non dimentichiamo' che riunisce tutte le associazioni delle vittime delle stragi in Italia, dalla Moby Prince, Casalecchio di Reno, il terremoto dell’Aquila ...