Anticipazioni L' Ispettore Coliandro 7 | terza puntata | l' omicidio di una giovane cantante

L’Ispettore Coliandro 7 : Anticipazioni terza puntata di mercoledì 28 novembre 2018 : L'Ispettore Coliandro 7 - Giampaolo Morelli L’ispettore Coliandro è un personaggio che Carlo Lucarelli ha creato nel 1991, presentandolo dapprima in un racconto e rendendolo poi protagonista di alcuni suoi romanzi e raccolte. Lo scrittore è anche ideatore della fiction, prodotta da Tommaso Dazzi per Velafilm, ed autore di soggetti e sceneggiature delle quattro puntate, che ha condiviso con Giampiero Rigosi. A seguire tutte le ...

L’ispettore Coliandro 7 - Giacomino presunto serial killer : Anticipazioni seconda puntata 21 novembre : Secondo appuntamento per la settima stagione de L’ispettore Coliandro, che ancora una volta torna ad allietare il pubblico con le sue incredibili disavventure. Pubblico che, dodici anni dopo la prima messa in onda (datata 2006, l’anno degli ultimi Mondiali vinti. Coincidenze? C’è che non ci crede…), lo ama sempre di più, in una maniera quasi folle che a volte spaventa persino chi di Coliandro è il volto da quasi quindici ...

Nero a Metà - Claudio Amendola torna alla fiction con l’ispettore Carlo Guerrieri : Anticipazioni : Un nuovo personaggio per Claudio Amendola che sembra calzargli perfettamente, un po’ stropicciato e pieno di umanità, per la nuova fiction crime di Rai1, Nero a Metà. Al via su Rai1 lunedì 19 novembre alle 21,25 la coproduzione Cattleya e Netlfix rappresenta il ritorno alla serietà televisiva per l’attore romano che interpreta il ruolo di Carlo Guerrieri, un ispettore di polizia stanco e dolente, tra dramma e comicità. Nero a Metà, ...

L’ispettore Coliandro 7 - scontro con la Yakuza : Anticipazioni prima puntata 14 novembre : Torna ancora una volta L’ispettore Coliandro, torna con la sua settima stagione dodici anni dopo la prima messa in onda (datata 2006, l’anno dei Mondiali vinti. Coincidenze? C’è che non ci crede…). Nei panni del maldestro poliziotto di stanza a Bologna ancora una volta il carismatico Giampaolo Morelli che, per l’occasione, in questa stagione non si farà mancare di litigare con Iva Zanicchi, battibeccare con ...

L’ispettore Coliandro 7 - Anticipazioni : Gue Pequeno e Iva Zanicchi guest star : Mercoledì 14 novembre, in prima serata su Rai2 a partire dalle 21.20, torna ancora una volta L’ispettore Coliandro, giunto ormai alla sua settima stagione (la prima risale al 2006). Nella nuova stagione, composta da quattro nuovi episodi, ci sarà ampio spazio anche per delle guest star d’eccezione: appariranno nelle nuove puntata anche Francesco Pannofino, Guè Pequeno, Iva Zanicchi e Gianmarco Tognazzi. Nei panni del maldestro ...

L’Ispettore Coliandro 7 - Anticipazioni 21 novembre e guest star : Serial Killer : Una manciata di puntate formano L’Ispettore Coliandro 7 al via oggi, 14 novembre, su Rai2 con la prima puntata di questa nuova stagione dal titolo “Yakuza” in cui Kayo, giovane dottoranda giapponese in storia dell’arte, è testimone involontaria di una spietata esecuzione. Casualmente si imbatte in Coliandro, che decide di proteggerla e -come al solito- ha anche la necessità di nasconderla a casa sua con Kenzaburo, il fratello ...

