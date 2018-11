Anticipazioni Il Segreto | Julieta sfodera le sue armi di seduzione con Fernando

Blastingnews

: Il Segreto, anticipazioni 21 novembre: Il Generale Perez De Ayala continua la sua vendetta: - Cute24h_OMG : Il Segreto, anticipazioni 21 novembre: Il Generale Perez De Ayala continua la sua vendetta: - antoniettacana : Il Segreto, anticipazioni al 30 novembre: i Castaneda vogliono vendicarsi del generale - Morgana2008 : RT @redazionetvsoap: #IlSegreto Cosa succede #OGGI e #DOMANI? Ecco le #anticipazioni!!! -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Nelle prossime puntate de Ilsfodererà tutto il suo fascino per capire se in realtàsia responsabile della morte del suo amato Saul. Il marito, infatti, le farà credere che l'Ortega sia stato proprio assassinato dal Mesia per volere di Francisca Montenegro.Nelle prossime puntate de Ilvedremo chefarà di tutto pur di capire perché il suo amato sia stato assassinato. In primis si distaccherà da Consuelo e poi cercherà di osservare con più attenzione ciò che accade a Villa Montenegro. Per portare avanti il suo piano, poi, la ragazza consumerà il matrimonio con il marito. Questo perché scoprirà che Prudencio ha accesso ai conti della Montenegro. L'uomo, allora, convinto che la moglie lo ami davvero, deciderà di confidarsi con lei raccontandole di aver estorto soldi alla matrona fin dal primo giorno della loro conoscenza.In seguito, ...