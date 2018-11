Anticipazioni Il Segreto | Emilia seduce il Generale Perez De Ayala

Anticipazioni Il Segreto : Isaac pugnala a morte il fratello di Elsa : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra che tiene compagnia i telespettatori di Canale 5 da ormai alcuni anni. Le Anticipazioni delle prossime puntate italiane riguardano Isaac Guerrero, interpretato dall'attore spagnolo Ibrahim Al Shami. Il carpentiere, infatti, giungerà a Puente Viejo in compagnia di Antolina dopo la morte di Elsa. Qui l'uomo si renderà protagonista di un bruttissimo gesto nei ...

Il Segreto Anticipazioni 22 novembre 2018 : Severo chiede scusa a Irene e finalmente i due possono iniziare una serena convivenza, per il bene di Carmelito.

Anticipazioni Il Segreto : donna Francisca Montenegro rinchiusa in un manicomio : Nuovo appuntamento dedicato a 'Il Segreto', la seguitissima soap opera iberica prodotta da 'Boomerang Tv'. Le Anticipazioni delle puntate che in Italia vedremo a febbraio 2019, svelano che donna Francisca si troverà nuovamente nei guai. Nel dettaglio Fernando Mesia e l'anziano don Fulgencio rinchiuderanno la Montenegro in manicomio. Spoiler Il Segreto: la Montenegro è sparita nel nulla Nelle attuali puntate de 'Il Segreto' in onda su Canale 5 ...

Il Segreto - Anticipazioni al 30 novembre : i Castaneda vogliono vendicarsi del generale : Il Segreto torna con un'altra settimana di puntate ricche di colpi di scena incredibili. Le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 26 al 30 novembre, rivelano che i coniugi Castaneda si prepareranno a vendicarsi del generale Perez de Ayala mentre a Puente Viejo farà ritorno l'odiato Fernando Mesia che prenderà il posto di donna Francisca. Irene, invece, deciderà di accettare il nuovo impiego ad Alicante e lascerà Puente Viejo mentre ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata del 21 e 22 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 21 e giovedì 22 novembre 2018: Perez De Ayala è tornato a Puente Viejo in abiti civili e tutti cadono nello sconforto: il Generale vuole provocare gli abitandi di Puente Viejo perché poi sia “obbligato” a difendersi e possa così prendersi la sua rivincita… Donna Francisca comunica precise istruzioni precise al marito Raimundo in una misteriosa lettera. Intanto Julieta rifiuta con ...

Il Segreto Anticipazioni : ANTOLINA incinta di ISAAC : Non ci sarà pace per le new entry ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco) nei prossimi mesi a Il Segreto. Come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, il matrimonio tra i due personaggi verrà funestato da numerosi briganti ed ISAAC ritornerà a Puente Viejo, il suo paese natale, poiché crederà che Elsa sia morta. Il ragazzo, in ogni caso, avrà al suo fianco ANTOLINA (Maria Lima), l’ex dama della sua ...

Anticipazioni Il Segreto : la partenza di Irene - la vendetta di Emilia e Alfonso : Nuovo spazio dedicato alla telenovela di origini spagnole “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo. Nei prossimi episodi italiani che il pubblico vedrà la prossima settimana, Emilia e Alfonso dopo essere tornati finalmente in libertà grazie a Raimundo prepareranno un tremendo piano per farla pagare al responsabile delle loro torture, ovvero al potente generale Perez De Ayala. La giornalista Irene Campuzano invece sempre più stanca della distanza ...

Il segreto - la misteriosa lettera di Francisca : Anticipazioni puntata 20 novembre : Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto eventi clamorosi o addirittura catastrofici innescano complesse reazioni umane, quasi sempre imprevedibili: parliamo ovviamente di Puente Viejo, l’immaginaria cittadina spagnola che da diversi anni ormai è teatro delle complesse vicende de Il segreto. La soap opera iberica narra le vicende, i segreti (ci pare ovvio, naturalmente), gli intrighi e i sotterfugi che complicano le relazioni tra i cittadini di ...

Il Segreto Anticipazioni 20 novembre 2018 : l'appuntamento in prima serata su Rete 4 : Raimundo ha finalmente notizie di Francisca, nel frattempo Alfonso è pronto a lasciare Punete Viejo convinto di essere ormai un peso per Emilia.