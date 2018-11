Anfibi | biker | stivaletti… basta che siano neri!

dilei

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Lo stivaletto nero, che siao,o Beatles, ha sempre un suo fascino e può aggiungere grinta e carattere ad un look rendendolo completamente diverso a seconda di come lo si abbina. Vediamo insieme quattro stili in cui possiamo declinarlo., stivaletti neri: premessa Dal momento che stiamo parlando di boots di colore nero, dobbiamo giocarci non solo colori che si abbinino, ma anche lo stile deve avere un suo senso. Per andare sul facile ed evitare di fare confusione, il mio consiglio è quello di mantenere sempre un capo nero nel look, preferibilmente i pantaloni, e di sbizzarrirvi un po’ di più con la parte superiore, in cui potete variare dai toni del beige al pastello, al bianco, al grigio, a seconda dei vostri gusti e del vostro umore., stivaletti neri: versione winter Un paio dibassi con un bel pull tricot super soft, da portare anche ...