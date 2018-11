Android 9 Pie sbarca sugli LG G7 ThinQ coreani in beta e su Huawei MediaPad M5 in Cina

Rilascio EMUI 9 con Android Pie su Huawei P20 : distribuzione globale : A livello globale è stato rilasciato l'aggiornamento EMUI 9.0 basato su Android Pie per Huawei P20: lo ha dichiarato tramite Twitter la divisione generale del produttore cinese, affermando che alcuni Paesi potrebbero riceverlo prima di altri, ma che, in linea di massima, la distribuzione mondiale è stata avviata. L'azienda consiglia a chi fosse interessato di provare a verificare la disponibilità dell'aggiornamento a bordo del proprio Huawei P20 ...

Tempi precisi per diversi Asus ZenFone 5 destinati ad Android Pie : segnate queste date : Ci sono finalmente notizie più concrete in questi giorni per gli utenti che hanno deciso di acquistare alcuni tra i modelli più popolari che appartengono alla famiglia degli Asus ZenFone 5. La questione, inutile a dirlo, verte attorno all'aggiornamento Android Pie, considerando il fatto che il produttore per la prima volta si è sbilanciato ufficialmente sull'argomento, a distanza di poche settimane dal rilascio di alcune patch che solo in parte ...

È iniziato il rollout dell'aggiornamento a Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, che porta anche la nuova One UI.

Secondo fonti ufficiali, ci sono stati sei importanti cambiamenti nella ROM di Sony che hanno subito importanti aggiornamenti con Android 9 Pie

L'azienda taiwanese ha comunicato il periodo in cui avverrà l'esordio dei firmware basati sull'ultima release di Android

È tempo di aggiornamenti anche per Huawei P20, Huawei P20 Pro e Xiaomi Mi Max 3, che ricevono in questi giorni l'attesissimo aggiornamento a Android 9 Pie.

Tempistiche concrete per LG G7 - Huawei P20 e P20 Pro su Android Pie : le ultime del 19 novembre : Ci apprestiamo a vivere settimane davvero intense per coloro che dispongono di smartphone ormai prossimi a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, come nel caso dei vari Huawei P20, Huawei P20 Pro e LG G7. Quanto manca alla distribuzione definitiva dei pacchetti software? Al momento i due produttori asiatici ancora non si sbilanciano sotto questo punto di vista, ma di tanto in tanto alcuni operatori ci lasciano degli indizi ...

La versione H di Wear OS, annunciata da Google pochi giorni fa, si basa su Android 9 Pie ed è già arrivata sui device di alcuni fortunati utenti.

Samsung Galaxy S9 e S9+ ricevono in Germania la prima beta di Android 9 Pie con la nuova personalizzazione Samsung One UI, con una manciata di giorno di ritardo rispetto a quanto previsto.

Nuova ondata beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy domani 20 novembre : il punto sul test europeo : A che punto siamo con la beta Android 9 Pie per dispositivi Samsung Galaxy? La settimana che ci siamo lasciati alle spalle è stata densa di novità relativa proprio alla fase di test. In particolar modo, il giorno 15 novembre la sperimentazione è partita negli Stati Uniti, in Sud Corea e sarebbe dovuta iniziare anche in Germania. Tuttavia l'apertura reale del programma non c'è stata ma in quest'ultimo paese e per questo siamo pronti a fare un ...

A distanza di qualche mese dal lancio di Motorola One, lo smartphone è finalmente pronto a ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie

Xiaomi POCOPHONE F1 è certamente uno tra gli smartphone più interessanti degli ultimi tempi: il costo per accaparrarsi un esemplare di questo dispositivo […]

È stato appena rilasciato Android 9 Pie per lo Xiaomi Mi A2. L'aggiornamento pesa poco più di 1 GB e include le novità del nuovo sistema operativo.