Andreas Muller difende la Peparini ed esplode su Instagram | “Metteteci la faccia”

Andreas Muller e Veronica Peparini molto più che 'amici' : avvistati con la figlia di lei : Sono mesi che sul web circola un gossip molto interessante che riguarda due volti noti di "Amici di Maria De Filippi": stiamo parlando dell'insegnante Veronica Peparini e del ballerino Andreas Muller . Dopo le voci circolate su un presunto flirt in corso tra i due, in queste ultime ore il sito "Isa e Chia" ha pubblicato alcune foto che non fanno altro che alimentare i sospetti su di loro. Le immagini che il portale dichiara di aver ricevuto da ...

Amici : Veronica Peparini e Andreas Muller innamorati - l’indiscrezione : Andreas Muller e Veronica Peparini sono innamorati ? Secondo le ultime indiscrezioni fra la prof di Amici e il ballerino sarebbe nata una tenera storia d’amore. A svelarlo il settimanale Spy, secondo cui la coppia è stata avvistata a Roma mentre passeggiava, fra atteggiamenti affettuosi e tenerezze. Veronica Peparini , 47 anni e una carriera come coreografa e ballerina, non ha mai nascosto di avere un debole – sino ad oggi strettamente ...

Andreas Muller e Veronica Peparini : i fan notano un dettaglio : Andreas Muller e Veronica Peparini: un dettaglio aumenta i sospetti dei fan Oggi è andata in onda la prima puntata del Daytime di Amici e Andreas Muller non ha potuto non scrivere un messaggio per tutti i colleghi presenti nel programma. Ma ecco che spunta un dettaglio che fa insospettire ancora di più i fan. […] L'articolo Andreas Muller e Veronica Peparini: i fan notano un dettaglio proviene da Gossip e Tv.