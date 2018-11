scuolainforma

: AnDDL incontra il Sottosegretario Giuliano al Miur, Vespa: “confronto costruttivo” - scuolainforma : AnDDL incontra il Sottosegretario Giuliano al Miur, Vespa: “confronto costruttivo” - PasqualeVespa : Il Presidente Vespa (#AnDDL) incontra al Miur il Sottosegretario Giuliano (M5s) :P - NapoliTime : Vespa (AnDDL): 'occorre dare vita ad una Fase Transitoria come prevista al punto 22 del Contratto di Governo. Perch… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Il comunicato stampa, Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori, a proposito dell’incontro tenutosi ieri presso iltra il presidente dell’Associazione e ildi Stato. Confronto costruttivo trae ilal: il comunicato stampa): “occorre dare luogo ad una Fase Transitoria come prevista al punto 22 del Contratto di Governo. Perchè alle parole dette in campagna elettorale devono seguire i fatti” Roma, 20 novembre – E’ stato un incontro schietto e costruttivo quello che si è tenuto ieri presso la sede deldi viale Trastevere tra il professor Pasquale, presidente dell’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori ed ildi Stato, professor Salvatore. E’ stata l’occasione per ...