Amici 18 | Giordana ha un debole per la professionista Elena D’Amario

davidemaggio

: Per la prima volta ad @amiciufficiale si parla di Amore LGBT - Blogdelledonne : Per la prima volta ad @amiciufficiale si parla di Amore LGBT - BITCHYFit : Amici: Giordana confessa di avere una cotta per Elena D'Amario (VIDEO) | BitchyF - DrApocalypse : parlarne serenamente, come sempre dovrebbe essere. Brava Giordana ???? #Amici18 -

(Di mercoledì 21 novembre 2018)Angi Simpatie a tinte saffiche in quel di18. L’allieva titolareAngi, che non ha mai nascosto la sua omosessualità, ha ammesso di avere unper laD’Amario. Parlando con il compagno Alessandro Casillo, si è così lasciata andare: “è bellissima. Non è umana. Innamorata non tè allarga, ce passa (in risposta alla domanda specifica di Casillo “sei innamorata?”, ndDM). Però, voglio vedere, stiamo parlando, per me, di una delle donne più belle al mondo”. Oltre a precisare che incontra spesso la ballerina nei corridoi della scuola diha poi ironizzato su alcuni complimenti che lale ha rivolto non appena l’ha sentita cantare: “Un giorno quando sono andata a casa, che mi sono venuti a prendere tardi, vedo passare, che avevo già incontrato in corridoio, e mi ha detto “Congratulation. ...