Allerta Meteo Toscana | criticità “gialla” per pioggia fino a mezzanotte

Allerta Meteo - tromba marina a Salerno : disagi in tutta la provincia : Salerno. Incredibile tromba marina nel porto di Salerno nel primo pomeriggio di oggi. Per fortuna non sono stati registrati danni a persone o cose ma l'Allerta meteo diramata dalla Protezione Civile ...

De Magistris : 'Su Allerta Meteo presa la migliore decisione possibile' : 'Sull'allerta meteo il Comune ha preso la migliore decisione possibile: avevamo delle relazioni tecniche non solo sui fenomeni meteorologici ma sullo stato degli alberi danneggiati dall'episodio del ...

Allerta Meteo in Campania - dalle 17 la criticità passa a gialla : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo: a partire dalle ore 17 di oggi, ossia allo scadere dell'attuale criticità di colore Arancione, si passa al Giallo ...

Allerta Meteo Campania : ancora criticità fino a domani : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità Meteo: a partire dalle ore 17 di oggi, ossia allo scadere dell’attuale criticità di colore Arancione, si passa al Giallo sull’intero territorio regionale fino alle 5 di domani mattina. Si prevedono ancora, infatti, “Precipitazioni sparse con locali rovesci o temporali, occasionalmente di moderata intensità. Venti localmente forti occidentali con ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità “gialla” per rischio idrogeologico dalla mezzanotte : La protezione civile regionale della Sardegna ha diffuso una nuova Allerta Meteo codice “giallo” (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico in vigore dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani. L’avviso riguarda il Cagliaritano, il Sulcis-Iglesiente, l’Oristanese e il Nuorese. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità “gialla” per rischio idrogeologico dalla mezzanotte sembra essere il primo su ...

Allerta Meteo arancione in Abruzzo - piogge all'interno - possibili burrasche sulla costa : L'Aquila - Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità per lunedì 19 e martedì 20 novembre, con previsione di Allerta arancione per rischio idrogeologico per temporali nei settori occidentali dell'Abruzzo, in particolare provincia dell'Aquila. Da oggi pomeriggio alle 14 di domani martedì 20, l'Allerta arancione interesserà il Bacino Alto del Sangro e i ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo al Sud Italia : attenzione a nubifragi - forte vento - grandine e tornado : Allerta Meteo – Dopo una notte di forte maltempo in tutt’Italia con freddo e neve al nord e forte scirocco e nubifragi al Centro-Sud, proprio qui l’emergenza sembra proseguire anche oggi, martedì 20 novembre. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha lanciato una pesante Allerta di livello 2 per il Sud Italia, l’estremo sud della Croazia, la Bosnia Erzegovina, il Montenegro, l’Albania e l’estremo nord-ovest della Grecia per ...

Allerta Meteo Estofex : attesi forti temporali e nubifragi : Allerta meteo Estofex - Il maltempo torna ad interessare il Sud. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 1 su massimo di...

Maltempo - martedì Allerta Meteo arancione in 7 regioni : attesi temporali - neve e vento : L’Italia di nuovo colpita dal Maltempo. Sulla base dell’attuale quadro meteo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello di ieri: valutata per domani martedì 20 novembre allerta arancione su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia.Continua a leggere

