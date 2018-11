Non consumare il prodotto! Allarme listeriosi nel vitello tonnato Gastronomia d’Italia (Di mercoledì 21 novembre 2018) Ritirato un lotto di vitello tonnato (230 grammi) con marchio ‘Gastronomia d’Italia’ per possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes.Lo comunica il ministero della Salute sul proprio sito. Il lotto in questione è il numero 18048 e il nome del produttore è ‘La sorgente Srl’ con sede dello stabilimento a Pessano Con Bornago (Mi). La data di scadenza del lotto è il 24 e 26 novembre del 2018. Il ministero specifica di “non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita”.

