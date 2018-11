Alessandro Casillo fidanzato? Confessione inaspettata ad Amici 2018 2019

Chi è Alessandro Casillo - baby star di Io Canto e nuovo concorrente di Amici : 22 anni, tanta grinta e la voglia di ricominciare: Alessandro Casillo è l’ex star di Io Canto e nuovo concorrente di Amici. A 22 anni il giovane cantante ha già alle spalle un curriculum di tutto rispetto, fra programmi televisivi e dischi. A 14 anni ha raggiunto il successo grazie alla seconda edizione di Io Canto con Gerry Scotti, entrando nel gruppo Gimme Five, da cui è emerso come solista grazie al favore del pubblico. Nel 2011 ha ...

Ufficiali i concorrenti di Amici di Maria De Filippi : i 19 della nuova classe da Alessandro Casillo e Kevin Payne a Giordana Angi : Sono Ufficiali i nomi dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi. 19 coloro che sono stati scelti dalla commissione di canto e di ballo per comporre la nuova classe di talenti che verrà presentata sabato 17 novembre su Canale 5. L'addio alla diretta si conferma già con la prima puntata di Amici 18, quella relativa alla formazione della classe. Lo speciale pomeridiano è già stato registrato: lo vedremo sabato 17 novembre su Canale 5 delle ...

Alessandro Casillo ai Casting di Amici 18 canta Non È Mai Un Errore di Raf e convince tutti (video) : Il primo pomeridiano di Amici di Maria De Filippi si avvicina. Il 17 novembre su Canale5 verrà formata la classe dell’anno con i ballerini e i cantanti scelti dai professori durante i Casting di Amici 18. Dopo la prima fase di selezione, la fase della leva, tutti i candidati che sono riusciti a passare al secondo step si sono esibiti davanti ai professori individualmente o a gruppi, a discrezione dei docenti i quali sono liberi di prendersi ...

