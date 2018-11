Affinità di coppia e previsioni astrologiche tra i segni dello Zodiaco sull' amore

Blastingnews

(Di mercoledì 21 novembre 2018) La parola, dal latino "affine" che significa confinante, esprime l'essere simili in, condividendo gli interessi, i desideri e le sensazioni. Sarà chiaro che alcuni Pianeti, influenzando le relazioni umane, possono produrre dei comportamenti nei confronti degli altri. In particolar modo il Sole, la Luna, Mercurio, Venere e Marte incidono positivamente o negativamente su alcunidi Aria, di Terra, di Fuoco e di Acqua. Anche se l'sceglie da sé la propria strada, vi sono delledi, per quanto riguarda l'attrazione, la passione e il sexappeal.di, sarà vero? Ariete: Segno di Fuoco e di forza, l'Ariete è dinamico e forte sexappeal. Il dominio di Marte lo renderà compatibile con il Leone, che tempera la sua impetuosità e il Sagittario, anch'esso segno di fuoco. Buona intesa con il Toro, poca compatibilità con Vergine, Acquario e ...