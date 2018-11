Adl a tutto tondo tra Var e mercato | «A gennaio nessuno | poi grande colpo»

Renica : 'C'è alchimia tra Ancelotti e squadra. Bravi tutti - soprattutto Adl ' : Il calcio non è una scienza ma i conti tornano quando le cose sono fatte bene. De Laurentiis è stato Bravi ssimo assieme al direttore sportivo. E' stato capace, prendendo Ancelotti , di inserire i ...

Lady Gaga e Br Adl ey Cooper/ “Ci giocavamo tutto” - e hanno vinto la loro sfida (A star is born) : Lei da cantante è diventata una attrice, lui invece regista e attore è diventato un cantante: Lady Gaga e Bradley Cooper raccontano la loro avvenutra in E' nata una stella(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:20:00 GMT)

Rugby – Guinness PRO14 : tutto pronto per la sfida tra Zebre e Ospreys - ecco il XV di coach BrAdley : Le Zebre per vincere si affidano al caloroso pubblico di Parma capace di trascinare il XV del Nord-Ovest nell’ultima uscita casalinga di due settimane fa I bianconeri torneranno tra le mura amiche domani pomeriggio per affrontare il quinto turno del Guinness PRO14. Il bilancio della stagione di Tommaso Castello e compagni vede due successi –entrambi con bonus allo Stadio Lanfranchi contro Southern Kings e Cardiff Blues- e due sconfitte ...