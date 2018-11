Abusi sessuali in corsia | molestato prima degli esami

Australia : scuse ong umanitarie dopo accuse Abusi sessuali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nintendo of Russia : il CEO Yasha Haddaji accusato di ricatti - Abusi e molestie sessuali : In questi giorni il CEO della divisione russa di Nintendo ha fatto parlare di sé per dei comportamenti discutibili durante una diretta streaming, come spesso accade in questi casi però, le cose si sono complicate.Come riporta My Nintendo News, Yasha Haddaji è stato accusato da Dmitry Steblev di averlo preso per il collo e di averlo definito un idiota davanti a tutti, con la minaccia di non ricevere il suo stipendio. Steblev continua affermando ...

Sinodo : omosessualità - xenofobia - Abusi - donne. I punti del testo approvato : Il Papa: "E' un momento difficile per la Chiesa, difendiamola". La maggioranza dei vescovi dice sì al controverso punto su accoglienza ai gay

Viganò contro il Papa : “Sapeva degli Abusi”/ “La causa principale di tanti casi è l'omosessualità” : Monsignor Viganò torna ad accusare il Vaticano e il Papa di essere stati al corrente degli abusi sessuali del cardinale Theodore McCarrick, ecco la nuova lettera(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 16:02:00 GMT)

Gli Stati Uniti hanno aperto un’inchiesta sugli Abusi sessuali della Chiesa cattolica in Pennsylvania : È la prima volta che interviene il governo federale: finora i casi erano Stati gestiti dalla Chiesa e dai singoli Stati The post Gli Stati Uniti hanno aperto un’inchiesta sugli abusi sessuali della Chiesa cattolica in Pennsylvania appeared first on Il Post.

Minori : in Veneto lo scorso anno 573 vittime di Abusi sessuali o maltrattamenti (2) : (AdnKronos) - “Questa amministrazione regionale ha incrementato il numero delle équipes interprovinciali da 2 a 5 e ha adottato un modello operativo uniforme per prevenire, proteggere e curare i Minori vittime/autori di abuso sessuale e grave maltrattamento – ha sottolineato l’assessore - Con l’adoz

Minori : in Veneto lo scorso anno 573 vittime di Abusi sessuali o maltrattamenti : Venezia, 17 ott. (AdnKronos) - Da progetto-pilota, sperimentale, a struttura stabile e permanente, garantita dai livelli essenziali di assistenza sociale: questo il percorso in Veneto del servizio di presa in carico di Minori maltrattati, vittime o autori di abusi sessuali, svolto dalle cinque equip

Potenza. Abusi sessuali sulla figlia : ai domiciliari quarantenne : Una brutta pagina di Abusi in famiglia. La vittima è una bambina. Un uomo di 45 anni è stato arrestato

L’arcidiocesi di Washington DC ha pubblicato i nomi di 31 preti accusati «in modo credibile» di Abusi sessuali dal 1948 : L’arcidiocesi di Washington DC ha pubblicato sul proprio sito internet i nomi di 31 membri del clero accusati «in modo credibile di molestie sessuali su minori» dal 1948. La maggior parte dei casi contenuti nella lista sono conosciuti; 17 preti The post L’arcidiocesi di Washington DC ha pubblicato i nomi di 31 preti accusati «in modo credibile» di abusi sessuali dal 1948 appeared first on Il Post.

Catania - Abusi su ragazzino : arrestato educatore 24enne/ Ultime notizie - "morbose attenzioni sessuali" : Catania, abusi su ragazzino: arrestato educatore 24enne. Ultime notizie, il giovane è stato accusato di "morbose attenzioni sessuali", decisiva la denuncia del padre(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 15:18:00 GMT)

Massimo Giletti - puntata-bomba : scandali sessuali - Abusi - chi avrà in studio a La7 : Anticipazioni per Non è l'Arena di Giletti del 14 ottobre: dalla parte delle donne. Stasera alle 20:30, su La7, Massimo Giletti condurrà la quarta puntata della nuova stagione di Non è l'Arena alla ...

Il Papa ha accettato le dimissioni dell’arcivescovo Wuerl - accusato di aver insabbiato casi di Abusi sessuali nella Chiesa cattolica : Papa Francesco ha accettato le dimissioni dell’arcivescovo di Washington DC, Donald Wuerl, da mesi criticato per come aveva gestito casi di abusi sessuali all’interno della Chiesa cattolica quando era arcivescovo di Pittsburgh. Lo scorso agosto la Corte Suprema della Pennsylvania The post Il Papa ha accettato le dimissioni dell’arcivescovo Wuerl, accusato di aver insabbiato casi di abusi sessuali nella Chiesa cattolica appeared ...

Parroco a processo per Abusi sessuali : in aula protagonista l'avvocato Taormina : Il famoso legale ieri ha assunto la difesa, assieme all'avvocato Intino, del Parroco di Portocannone condannato per abusi su minore; la sua richiesta è stata respinta e la prossima udienza si terrà a ...

Detroit - 123 bambini rapiti per farne schiavi sessuali/ Abusi e traffico di minori choc negli Usa : Una operazione su larga scala della polizia di Detroit ha portato alla liberazione di 123 minori rapiti da trafficanti che li sfruttavano nei commerci sessuali(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:48:00 GMT)