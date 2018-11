ilfattoquotidiano

: Aborto, scontro a Verona tra “Non una di meno” e Lega: le attiviste distribuiscono caramelle e volantini sulla 194 - fattoquotidiano : Aborto, scontro a Verona tra “Non una di meno” e Lega: le attiviste distribuiscono caramelle e volantini sulla 194 - repubblica : Verona, nuovo scontro sull'aborto: all'uscita di scuola caramelle e volantini sulla 194 [news aggiornata alle 11:08] - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Aborto, scontro a Verona tra “Non una di meno” e Lega: le attiviste distribuiscono caramelle e volantini sulla 194 htt… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Una semplice campagna informativa ha riacceso il dibattito sull’, la città dichiaratamente ‘pro vita’ nella quale il 5 ottobre scorso è stata approvata in consiglio una mozione a firma leghista contro l’interruzione di gravidanza. A scatenare le polemiche un’attività del movimento femminista “Non una di meno” che lo scorso sabato, fuori dal liceo Messedaglia e alla stazione ferroviaria, ha distribuito delle bustine contenenti caramelle e materiale informativo sui metodi contraccettivi e sulla legge 194. “La pillola non è una caramella”, ha commentato la consigliera del Carroccio, Anna Grassi. “È inaccettabile che venga veicolato un messaggio che associa un farmaco a una caramella. La pillola del giorno dopo è un farmaco a tutti gli effetti che ha controindicazioni e effetti sul fisico di una ragazza. Non è così ...