A Valencia è sempre Viñales

Moto3 - GP Valencia 2018 : Can Oncu scrive la storia! Il più giovane di sempre a vincere una gara nel Motomondiale! : 14° e pioggia leggera. Questo è stato lo scenario del Gran Premio di Valencia 2018 della Moto3. L’ultima gara della stagione nella classe leggera ha regalato lo scenario ideale per il successo più incredibile di sempre: il 15enne turco Can Oncu (Red Bull KTM Ajo) è il più giovane pilota di sempre a vincere una gara nel Motomondiale, per giunta al debutto assoluto, con i suoi 15 anni, 3 mesi e 23 giorni. Una storia ai limiti ...

MotoGp - Petrucci e le qualifiche a Valencia : 'sembrava il Palio - Marquez? Purtroppo lui alla fine c'è sempre' : Danilo Petrucci commenta le qualifiche del Gp di Valencia: le dichiarazioni del pilota italiano Le ultime qualifiche del campionato mondiale di MotoGp sono appena andate in scena senza risparmiare ...

Champions - CR7 sempre in gol a Valencia e per bookie in arrivo altro gol : Si è finalmente sbloccato in campionato e adesso Cristiano Ronaldo punta dritto a un gol in Champions League con la maglia della Juventus. L’incrocio di calendario della prima giornata nella fase a gironi aiuta, e non poco, il bomber portoghese. I bianconeri scendono in campo al Mestalla, contro il Valencia. La squadra allenata da Marcelino è una delle vittime preferite di CR7: ai tempi del Real l’ha incrociata 18 volte, ...

Champions - CR7 - c'è sempre una prima volta. Domani a Valencia la Juve cala l'asso : 153 presenze e 120 reti in Champions League, eppure - in un certo senso - Domani per Cristiano Ronaldo sarà esordio nella massima competizione europea: al Mestalla l'attaccante della Juventus esordirà ...