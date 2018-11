A fari spenti nella notte europea

huffingtonpost

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Forse ha sbagliato I "numerini". Ma più di tutto, giudicando oggi il percorso fatto fra Italia e Europa, a bocciatura avvenuta, è chiaro che il governo di Roma ha sbagliato soprattutto le previsioni politiche. Che non è poco per chi è alla guida di un paese.Val la pena ricordare in questo momento che la coalizione gialloverde ha presentato la manovra ora bocciata rassicurando l'opinione pubblica contro i tanti allarmi (risultati veritieri), sostenendo con certezza che l'Italia non avrebbe subito nessuna conseguenza. Le ragioni di questa supposta impunità del nostro paese, secondo la versione di governo, si sono rivelate quasi tutte fake news. Cioè tutti argomenti veri, se presi uno per uno, ma cuciti a disegnare un quadro che si è rivelato poi fantasioso. Gli argomenti principali usati: 1) l'Italia non è affatto messa così ...