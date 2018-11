A Bruxelles l' Italia prende il posto della Grecia | bocciata e ultima in classifica

huffingtonpost

: #20novembre Colloquio tra il Ministro @Eli_Trenta e il collega sloveno, Karl Viktor Erjavec: Italia e Slovenia sono… - MinisteroDifesa : #20novembre Colloquio tra il Ministro @Eli_Trenta e il collega sloveno, Karl Viktor Erjavec: Italia e Slovenia sono… - Affaritaliani : #Bruxelles dichiara di aver dato l’avvio alla procedura d’infrazione contro l'Italia per eccesso di debito. L'anali… - matteosalvinimi : Abbiamo preso atto che le manovre economiche degli ultimi 5 anni applaudite da Bruxelles non hanno fatto bene all'I… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Nella testa dei leader europei, ormai l'ha preso il. Se tre anni fa era Atene la pecora nera, oggi lo è Roma. La prima è finalmente promossa, con un piano di bilancio per la prima volta "conforme al patto di stabilità e crescita", scandisce Pierre Moscovici dando "l'ottima notizia per il popolo greco e per la zona euro". L'invece è, si becca un rapporto sul suo debito alto, al 131 per cento del pil, in base all'articolo 126 del Trattato sul Funzionamento dell'Ue. E' avviata verso una "procedura di infrazione per deficit eccessivo basato sul debito". Non conta cheabbiano una situazione economica completamente diversa alle spalle. Il cambio all'ultimoinè evidente nella conferenza stampa del Commissario europeo agli Affari Economici insieme al vicepresidenteCommissione ...