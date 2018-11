5 cose belle che trovi in Bohemian Rhapsody e non ti aspetti

gqitalia

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Già quasi in cima alla classifica dei biopic musicali più visti di sempre, nonostante qualche critica sulle inevitabili licenze creative di ogni progetto che voglia concentrare archi temporali lunghi e personalità immense in due ore, “” colpisce non solo per come riesce a restituire il mito dei Queen dalle origini al Live Aid del 1985, ma regala anche dei piacevoli imprevisti. Apre domande, lascia sensazioni che sono corollario alla storia o a quello che già ci smuove la musica dei Queen. Di quanto sia bello vedere narrato il dietro le quinte dei brani cult della band e della mimesi che lascia senza fiato messa in scena da Rami Malek calatosi nei panni di una superstar come Freddie Mercury si è già scritto tantissimo, per questo vale la pena di soffermarsi anche su‘minori’ che si incontrano in un titolo che si candida già per un bel ...