3 milioni di ' dalla Regione per le strade di Sala Consilina

Maltempo : dalla Sardegna 3 - 2 milioni per calamità naturali : La giunta sarda, nella seduta odierna, ha dato via libera al programma di spesa per le calamità naturali. “I cittadini che hanno subito danni dal 2014 al 2018 e i Comuni che hanno sostenuto spese in emergenza durante gli eventi calamitosi del 2018 e del 2017 potranno ricevere subito oltre 3,2 milioni di euro mentre un altro milione sarà erogato nei primi mesi del 2019“, dice l’assessore all’Ambiente con delega alla ...

Dalla Regione due milioni e 200 mila euro in più per l'Arev : Secondo Laurent Viérin , Uvp, , 'questa variazione poteva essere portata avanti già quest'estate: è una lentezza amministrativa che non c'entra niente con la crisi politica'. 'All'interno di quest'...

Coldiretti : la Festa degli alberi rovinata dalla strage di 14 milioni di piante causata del maltempo : A rovinare la Festa degli alberi quest’anno è la strage di circa 14 milioni di piante causata del maltempo che rischia di compromettere l’equilibrio ecologico ed ambientale di vaste aree montane mettendo a rischio la stabilità idrogeologica. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata dell’albero che si celebra il 21 novembre. Ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi ed abeti bianchi e rossi nei boschi dal Trentino ...

Manovra - M5s : '500 milioni dalla revisione dei canoni del petrolio' : Quasi mezzo miliardo di euro "in più per lo Stato e altrettanti in meno per le casse delle multinazionali del petrolio". E' quanto prevede un emendamento alla Manovra, firmato dalla deputata M5s ...

Manovra - dalla tassa sulla Coca-cola ai 2 - 2 milioni di euro per il Jazz : le proposte di modifica presentate da Lega e M5s : dalla tassa sulla Coca-cola al tempo pieno nelle scuole elementari, passando per la musica Jazz. Sono solo alcune delle proposte di modifica del testo della Manovra ora al vaglio della commissione Bilancio della Camera. Tra gli emendamenti presentati dalla maggioranza Lega-M5s spiccano infatti alcune iniziative curiose. Come lo stanziamento di 2,2 milioni di euro in tre anni per sostenere la musica Jazz, proposto dal Movimento 5 Stelle e già ...

Videosorveglianza nei Comuni : dalla Regione 3 - 6 milioni - Brianza a bocca asciutta : Non risulta neppure un comune brianzolo tra quelli che hanno ottenuto un cofinanziamento regionale per la Videosorveglianza a fini di sicurezza urbana e per "prevenire e contenere fenomeni di disagio ...

Boccadasse devastata dalla grande mareggiata : due milioni di danni : mareggiata del 29 ottobre ha provocato due milioni di danni al borgo di Boccadasse e quattro alla passeggiata di Voltri. "Complessivamente, ma è una prima stima, tra strutture, spiagge, impianti ...

U&D - Valentina Dallari contro Victoria's Secret : «milioni di ragazze si sentiranno ripugnanti - sono incazz***» : Valentina Dallari , ex protagonista di ' Uomini e donne ', si scaglia contro Victoria's Secret . La nota marca di intimo infatti sarebbe rea di utilizzare nella sua ultima sfilata modelle troppo magre,...

Astronomia : ecco la Galassia Triangolo - una meraviglia a 3 milioni di anni luce dalla Terra [FOTO] : Il suggestivo scatto a corredo dell’articolo è stato realizzato dal Gruppo Astrofili Palidoro ed ha come protagonista una Galassia distante quasi 3 milioni di anni luce dalla Terra. Si tratta della Galassia Triangolo M33, che si trova nella costellazione del Triangolo. Le riprese sono state effettuate da Paolo Marotta, collaboratore del Gruppo Astrofili Palidoro con un telescopio Rifrattore Evostar 80ED e Camera ASI-178mm color. Il ...

F1 - dalla Lombardia 25 milioni per Monza : 'Questo - ha spiegato l'assessore regionale allo Sport Martina Cambiaghi - è il primo passo perché la priorità è sicuramente quella di batterci per rinnovare il contratto e continuare a mantenere ...

Maltempo Toscana : dalla Regione 5 milioni per il ripristino dei danni : “Un primo stanziamento di 5 milioni di euro per far fronte ai lavori più urgenti per il ripristino dei danni subiti dal territorio regionale e soprattutto dalla costa, in seguito all’ondata di Maltempo che l’ha flagellato il 28 e 29 ottobre scorsi“. È quanto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, chiederà al Consiglio regionale di deliberare nel corso della seduta dell’assemblea in programma domani. ...

Dalla Commissione Ue 868 milioni per infrastrutture e patrimonio culturale di Napoli : Nel quadro della politica di coesione, Bruxelles ha adottato cinque progetti finalizzati al miglioramento dei trasporti, dei servizi idrici e per la cultura nella città

Maltempo Trentino - Dolomiti stravolte : milioni di alberi abbattuti dalla furia dei venti [FOTO e VIDEO] : 1/15 ...

Inter - oltre 100 milioni di ricavi dalla Cina : Crescono i ricavi cinesi per l‘Inter. Nel bilancio al 30 giugno 2018 la società nerazzurra avrebbe registrato entrate per circa 100 milioni di euro dalla Cina, in crescita rispetto agli 86 milioni del 2016/17, secondo quanto spiegato dal sito calcioefinanza.it. Circa 40 milioni derivano dagli accordi di sponsorizzazione con Suning, azionista di maggioranza del club, mentre i restanti 60 da partnership con altre aziende del mercato ...